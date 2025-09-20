Alexis Sánchez y su sorpresa por la decisión de Almeyda: «No me lo esperaba»

El Sevilla FC se ha llevado una importantísima victoria de Mendizorroza y el héroe del encuentro fue Alexis Sánchez. El delantero chileno no partió como titular en el once definido por Almeyda, pero una lesión de tobillo de Alfon cambió los planes. «No me lo esperaba», aseguró tras el encuentro Alexis, el cual lleva mucho tiempo sin disputar tantos minutos sobre el terreno de juego, tal y como lo contó tras el partido a los medios de comunicación. «Estaba sentado, no tenía nada y de repente... Espero que no sea tan grave, que sea algo simple. Espero eso. Hacía tiempo que no jugaba 70 u 80 minutos, estoy poniéndome en forma y muy contento por ganar los tres puntos«, reconoció el chileno.

Y no sólo jugó hasta el final, sino que además marcó el gol de la victoria ante el Alavés. Un tanto que llega después de la asistencia de gol que dio ante el Elche para que Peque empatara el partido. Con el tanto de este sábado, el chileno se reivindica ante el sevillismo, que miró con recelo su fichaje por su edad y por venir de un año sin jugar con el Udinese.

Este resurgir lo ha celebrado el mismo Alexis, el cual no escondió su alegría tras el encuentro: «Contento con el equipo, que lo dejó todo en el campo, los que estaban dentro y fuera. Se ha creado un grupo muy lindo y contento por el gol y por el triunfo que no se ganaba aquí hace dos años me dijeron».

Además, el ariete chileno quiso dedicarle este triunfo a la afición y puso en valor el papel de su entrenador, Matías Almeyda: «El asado independientemente de si estaba rico o malo, lo importante es que se creó un grupo muy lindo. Hay que seguir la misma línea, ayudar al compañero, a los más jóvenes, tenemos que darle una alegría a la afición, que está cantando. Va por ellos y creo que el entrenador nos da esa garra. Hay que seguir mejorando, hay detalles que todavía nos faltan, hay muchos jugadores nuevos, hay que entender al compañero y tener un poco de pausa».