Alexis Sánchez se reencuentra con el Barcelona: «Sabe que soy bueno para el fútbol»

141 partidos con la camiseta del Barcelona disputó Alexis Sánchez, que más de once años después de su salida con destino al Arsenal se reencontrará con el equipo azulgrana, aunque ahora defendiendo al Sevilla. Un cruce de caminos inesperado para muchos, que ... incluso sorprendió a Lamine Yamal, esa ausencia destacada para Hansi Flick para el duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Alexis dejó huella en la Ciudad Condal. 46 goles y 38 asistencias certificaron el alto nivel del atacante chileno, que llegó al Barcelona procedente del Udinese, al que pagó 26,5 millones de euros, y salió traspasado hacia el Arsenal por 42,5. Un alto rendimiento deportivo con seis títulos como azulgrana y también una plusvalía económica, después de una brillante última temporada en la que anotó 19 dianas.

Su sorprendente llegada al Sevilla lo ha convertido pronto en uno de los ídolos de la afición sevillista. Comprometido y participativo en el juego, Alexis Sánchez se ha ganado pronto el respeto de todos sus compañeros. «Ayer lo veía como se quedó en la mesa, todos los jóvenes rodeándolo, y él cuenta sus historias. Alexis es puro fútbol», dijo Almeyda el pasado fin de semana, después de que el chileno volviera a ser decisivo en la victoria ante el Rayo Vallecano.

Alexis posee una amplísima trayectoria en el fútbol, desde que comenzar a destacar en el Cobreloa de su país hace dos décadas. Del modesto equipo chileno lo fichó el Udinese, que lo tuvo cedido en el Colo Colo y el River Plate hasta su desembarco en la Serie A en 2008. Ese buen rendimiento en el equipo italiano durante tres temporadas le abrió las puertas del Barcelona, que apostó por su fichaje en 2011. Otros tres años brillando como azulgrana lo llevaron al Arsenal, donde militó cuatro campañas. De allí pasaría al United, donde jugó dos años, antes de volver a la Serie A de la mano del Inter de Milán. Marsella, donde estuvo cedido un año, y el regreso al Udinese en 2024 completan el historial deportivo de Alexis, que también es un histórico de La Roja.

La sorpresa de Lamine

El fichaje de Alexis Sánchez por el Sevilla se certificó en las últimas horas del mercado, en lo que fue un golpe inesperado del director de fútbol, Antonio Cordón. «Siempre me ha gustado porque surgen fichajes extraños de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla», señaló Lamine Yamal a RTVE cuando lo cuestionaron por ese frenesí que se produce el último día del mercado. «Me gusta ese movimiento; es algo hermoso en el fútbol, y me alegra que estas cosas sucedan», añadió la estrella del Barcelona. «Sabe que soy bueno para el fútbol. Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona. Me pone contento lo que dijo», respondió Alexis, que no podrá cruzarse con el azulgrana, debido a esos problemas de pubis que lo han apartado del encuentro en Nervión.

Sin Lamine, pero con el chileno como uno de los jugadores llamados a llevar el peso del Sevilla. Poco más de un mes en la capital hispalense le ha bastado a Alexis Sánchez para ganarse la confianza del vestuario y del aficionado, quien ante el Barcelona buscará romper esa mala dinámica del equipo sevillista ante los grandes del fútbol español.