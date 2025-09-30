Suscríbete a
¿Cómo es Alexis Sánchez? El líder hiperactivo del Sevilla FC

El chileno ha caído de pie en Nervión y con su primera titularidad demostró que ya es un elemento importante en los planes de Almeyda

Alexis Sánchez pega un salto durante el calentamiento en Vallecas
Alexis Sánchez pega un salto durante el calentamiento en Vallecas ep
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Alexis es fútbol. Esa frase tan rotunda la pronunció Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, quien aún se frota los ojos a la hora de comprobar el rendimiento de un futbolista que antes de final de año cumplirá los 37 años y que ... con una carrera repleta de éxitos no tiene que demostrarle nada a nadie. Todo lo bueno que ha hecho en su carrera no frenan la determinación de un hombre que ha encontrado el lugar donde ponerle un punto y seguido a su longeva trayectoria. El Sevilla y Alexis Sánchez se han encontrado en el momento oportuno para ambos. El atacante necesitaba un último reto en la élite, mientras el club anhelaba ese líder que lo es desde el ejemplo diario, que ha saboreado las mieles de ser uno de los mejores del mundo y ahora ofrece lecciones diarias sobre cómo vivir la profesión, a la par de cómo jugar al fútbol cuando el cuerpo no te permite ser el más rápido o el más fuertes, pero sí el más inteligente.

