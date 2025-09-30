¿Cómo es Alexis Sánchez? El líder hiperactivo del Sevilla FC

Alexis es fútbol. Esa frase tan rotunda la pronunció Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, quien aún se frota los ojos a la hora de comprobar el rendimiento de un futbolista que antes de final de año cumplirá los 37 años y que ... con una carrera repleta de éxitos no tiene que demostrarle nada a nadie. Todo lo bueno que ha hecho en su carrera no frenan la determinación de un hombre que ha encontrado el lugar donde ponerle un punto y seguido a su longeva trayectoria. El Sevilla y Alexis Sánchez se han encontrado en el momento oportuno para ambos. El atacante necesitaba un último reto en la élite, mientras el club anhelaba ese líder que lo es desde el ejemplo diario, que ha saboreado las mieles de ser uno de los mejores del mundo y ahora ofrece lecciones diarias sobre cómo vivir la profesión, a la par de cómo jugar al fútbol cuando el cuerpo no te permite ser el más rápido o el más fuertes, pero sí el más inteligente.

El chileno suma tres acciones de valor incalculable para el Sevilla en sus cuatro apariciones con el equipo. Primero dio una asistencia para igualar ante el Elche, para posteriormente anotar el gol del triunfo en Mendizorroza. En su última aparición, la primera como titular en Vallecas, aguantó más de 90 minutos, hasta que fue sustituido en el alargue, participando activamente en la jugada del gol de la victoria habilitando a Carmona con un pase a la espalda de la defensa rival y que el contragolpe lo concluyese Akor Adams para el 0-1. Tres chispazos. Tres pinceladas de una calidad extrema de un futbolista al que todos los compañeros escuchan por la admiración que ya sienten hacia él, al ser uno más en el día a día y trabajar como casi ninguno. Su carácter alegre y afable también ha llenado el vestuario de un optimismo que se había alejado en los últimos años del vestuario nervionense. El último fichaje de Antonio Cordón, casi sobre la bocina del mercado, llegaba aparentemente para complementar el ataque y no para ser mascarón de proa. Ha tardado menos de un mes en meterse en el bolsillo a sus compañeros, a la grada e incluso a un entrenador que ha caído rendido en las redes del 'niño maravilla'.

«Alexis es fútbol, no está todo el día con el teléfono, habla de fútbol, de acciones. Ojalá puedan transmitir cómo se vive el fútbol» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

«Es un jugador que da alegría. Llegó con una energía tan positiva que la va contagiando, una alegría genuina», declaraba el entrenador argentino en la sala de prensa de Vallecas, después de una de esas victorias con sabor doble. Por lo sufrido durante el partido, con un gol en los últimos minutos de un único disparo a portería y con esa inercia lejos del Sánchez-Pizjuán que han convertido a los sevillistas en un rival temible, casi insuperable. «Alexis es fútbol, no está todo el día con el teléfono, habla de fútbol, de acciones. Ojalá puedan transmitir cómo se vive el fútbol», explicaba Almeyda. Y es que el delantero es un apasionado de este deporte y así se lo trata de transmitir a sus compañeros, a los que atosiga diariamente con instrucciones durante los entrenamientos y también en los partidos. Al ser sustituido apretaba a los suyos para que no se les escapasen los tres puntos. Ha encontrado su contexto. Su liderazgo es tan inesperado como genuino.

La llamada de Almeyda y su hiperactividad

«Agradezco que haya venido, al igual que César (Azpilicueta). Podrían estar en otros lugares, pero se la vino a jugar con nosotros en una situación que no es fácil», recordaba el técnico. Y es que a una semana de que se cerrase el plazo de fichajes, con el club intentando colocar a Iheanacho y Álvaro Fernández para cerrar la plantilla, al propio Almeyda le dejaban caer que existía la posibilidad de contar con Alexis Sánchez que podía salir del Udinese sin coste alguno. Fue el propio entrenador el que colocó su nombre encima de la mesa de Antonio Cordón, no sin antes llamar al propio jugador chileno y ver su predisposición a colocarse la camiseta del Sevilla. Hablaron de motivaciones y fútbol. Y en esa charla, donde ambos respiraron el fútbol de ahora y el que vivieron hace unos años, llegaron al entendimiento de que Alexis aún podía ofrecer una última carrera en un lugar como Sevilla, donde el equipo le iba a recibir con los brazos abiertos por lo que había hecho en su carrera, pero también por todo lo que podía aportar.

230 minutos ha jugado Alexis Sánchez en cuatro partidos con el Sevilla, con una titularidad, asistencia de gol y también un gol

Ahí aparece esa hiperactividad tan comentada en el vestuario nervionense. «Alexis no para», comentan los que conviven con él a diario. Es como un niño pero ya bastante más maduro. No sólo es que salga el primero al campo de entrenamiento y trabaje como el más joven, sino que se cuela en el espacio donde los utilleros guardan los balones para coger uno y juguetear antes de que salgan sus compañeros, como un niño que no es capaz de despegarse de la pelota. Cuando se inicia el trabajo grupal, eleva la voz al nivel de Almeyda, corrigiendo movimientos, golpeos de balón y la toma de decisiones de sus propios compañeros, insistiendo sobre todo a los más jóvenes, ofreciendo clases prácticas de cómo optimizar cada golpeo, cada carrera en la hierba. «Alexis es de los más bajitos y gana pelotas arriba; no es el más rápido y gana en corto en velocidad; sabe que le van a rodear y no pierde balones. Gracias a esa inteligencia». Esta fue la última definición de Almeyda sobre su nueva estrella, la menos esperada.

Dentro de la actitud de Alexis, se destaca igualmente ese sentido del humor donde ayuda a que todo se vea de un color positivo, con una autoexigencia personal donde deja a las claras que es un ganador. No terminó satisfecho, que sí feliz, en las victorias en Vitoria y Vallecas, donde le pedía mucho más a sus compañeros para que ese tipo de partidos se ganen no sólo desde el esfuerzo colectivo, sino con la ayuda de jugar un mejor partido de fútbol. Igualmente, es el primero en felicitar al vestuario, bromeando sobre acciones concretas y explicando las posibles mejoras desde un punto de vista afable. Tiene al grupo enganchado, sobre todo a esos jóvenes que le rodean y a los que explica los secretos de un deporte que recién comienza para ellos. Nadie podría decir que cerca de alcanzar los 37 años, Alexis Sánchez se coinvirtiese en el líder del Sevilla junto a César Azpilicueta. Dos veteranos de mil batallas, a los que el 2025 les ha regalado una última oportunidad para demostrar que la edad no es más que una cifra, que el verdadero fútbol no diferencia entre jóvenes y veteranos.