Alexis Sánchez: «Jugué un River-Boca pero me dicen que este derbi es especial y quiero ganarlo»

Cuidándose al máximo. Entrenamiento, baño y masaje, y hasta ajustes en el look aprovechando la visita del peluquero a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Al filo de las tres de la tarde, Alexis Sánchez (Tocopilla, Chile, 1988) atiende a ABC antes de un ... derbi que tienes ganas de jugar. «Después de la lesión ya me siento bien, casi al 100%», reconoce el atacante, que ha recuperado la ilusión en el Sevilla.

—Dice que ya se encuentra en un punto óptimo tras la última lesión. ¿Ayudó que en el calendario apareciera marcado el derbi?

—Que viniera un partido como éste siempre anima. Ya me han contado un poco el ambiente que se vive. Todavía no lo he notado, es mi primero, pero tengo ganas de que llegue ya.

—Usted sabe lo que significan estos partidos...

—Éste aún no lo conozco, pero estuve en un River-Boca, Marsella-PSG, Inter-Milan... Son clásicos que se viven con pasión. Me dicen que éste es especial y tengo ganas de vivirlo y ganarlo para tener esa experiencia. En el vestuario ya se vive. Antes del partido con el Espanyol ya se veía el ambiente.

—¿Qué partido espera?

—Espero que sea hermoso y que la gente esté con todos nosotros. El jugador obviamente va a estar del minuto 0 al 90 o más con todas las ganas de poder ganar. No hay que mostrarlo en el entrenamiento, sino en un partido hermoso que hay que ganar.

—Como el día del Barcelona...

—Obvio. Siempre he dicho que nosotros jugamos con 12. La afición del Sevilla tiene que estar con nosotros y apoyar al equipo desde el minuto 1. Que el jugador sienta esa energía que el sevillista te da. Y esa energía al jugar le llega.

—¿Se siente un referente en el Sevilla?

—No, no trato de sentirme así. Trato de ser un jugador que hace las cosas bien, pero referente, no. Me gusta ser un jugador que sea profesional en lo que hace y luego que el mundo saque su propia conclusión. Tienes que ser como eres. Cuando a veces quieres ser algo que no eres, no es lo mío.

—Normalmente, es usted el que le da consejos a los jóvenes. ¿Está siendo esta semana diferente?

—Sí, les pregunto. Acá en la ciudad quieren todo el clásico, esperan ese momento, lo viven. Y uno no sabe porque nunca lo ha vivido, pero espero estar el domingo y poder ganar.

—¿Y usted qué les aconseja?

—Siempre les digo que aprendan en el entrenamiento, el día a día se aprende ahí en el campo. Se mejora ahí y luego llegas a jugar. En un partido no se puede corregir, ya es tarde. Tú mejoras en el entrenamiento el pase, la mentalidad de ganar, la mentalidad de estar siempre enfocado...

—¿Fue siempre así en su carrera?

—No, lo fui aprendiendo con el tiempo. Cuando empecé no tuve a alguien que me dijera esas cosas y me hubiera gustado tenerlo. 'Ojo, que ahí es la base para que mejores en el gimnasio, en el campo y después lo lleves a cabo en un partido'.

—La pasión del sevillismo sí la ha conocido. ¿Le sorprendió el recibimiento que le dieron?

—Sí. Conocía al club, pero el estadio es impresionante, la gente cómo lo vive... Me gusta el ambiente que se respira en cada partido. Me gusta entregarle una alegría a la afición y que la afición también esté contenta por uno.

—¿Qué reto se marca en el Sevilla?

—Yo quiero dejar al Sevilla lo más alto posible. Darle una alegría a todos en cada partido, que el Sánchez-Pizjuán vuelva a gritar el 'Sevilla, Sevilla'. Sentir esa alegría, que la gente del Sevilla se vaya feliz a casa, como lo hicimos el día del Barcelona. Cuando yo llegué acá, sabía que el Sevilla es un club grande. Los compañeros me contaron que no habían sido uno o dos años buenos, pero veo los entrenamientos, y veo que vamos paso a paso, vamos creciendo y entrenándonos con seriedad. Eso a mí me deja tranquilo, es la experiencia. Te lo digo porque lo vivo en los entrenamientos. Tengo el 'feeling' y siento las ganas de que el jugador quiere aprender y quiere mejorar. También el cuerpo técnico y la dirigencia. El Sevilla va a volver a subir.

—En verano esperó al Sevilla hasta el último día. ¿Por qué tomó esa decisión?

—Fue fácil, para mí el Sevilla es un equipo grande. Vine con muchos equipos acá a jugar y me gustaba. Luego, estando en Italia, en Inglaterra, o en Francia, el Sevilla es conocido.

«Almeyda me dejó claro que era un momento para venir y lograr cosas lindas; me pareció un desafío y eso me gusta»

—Tengo entendido que habló con el entrenador. ¿Qué le transmitió?

—Me dejó claro que era un momento para venir y lograr cosas lindas. Viene el club de momentos difíciles y eso me gusta, me pareció un desafío.

—¿Se parece Almeyda a algún entrenador de su carrera?

—Es pasión. Al final el sudamericano es apasionado, es intenso y quiere ganarlo todo. La dedicación en el entrenamiento, en los partidos, le dedica tiempo al jugador... Me gusta la seriedad, el trabajo, eso a mí me encanta. Tiene un poco de Bielsa o de Simeone.

—Usted siempre destacó a Marcelo Bielsa como decisivo en la transformación de su carrera..

—Me dio seriedad, entender los movimientos, los espacios y la dedicación del entrenamiento día a día. El entrenamiento que se practica acá, él lo hacía y te dejaban cosas al jugar. Tuve también a Conte, Mourinho, Wenger, Guardiola... Tuve a muchos entrenadores y todos tienen su estilo.

—Leí que le gustaría ser entrenador. ¿Cómo sería su estilo?

—Más que entrenador, me gusta enseñar a los más pequeños. Tratar de inculcar un fútbol como el del Barcelona o el del Arsenal, que es el fútbol que a mí me gusta. A mí me gusta mucho Wenger, por la tranquilidad y la elegancia que da. Algunos jugadores necesitan eso y otros más garra y pasión. No es fácil ser técnico.

—Udinese le abrió las puertas de Europa y luego pasó al Barcelona. ¿Ahí sintió su crecimiento?

—En el Barcelona fue donde di un poco más el salto. Ahí entrenándome con todos los jugadores que había en ese momento, tenés que aprender sí o sí. Te equivocás, mejoras con un buen pase y constantemente cuando estás con los mejores vas creciendo.

—¿Qué sentía al lado de Messi?

—Mejorar. Es difícil encontrar a esos jugadores hoy en día en un equipo. Esas cosas pasan una vez en la vida. Me tocó con Chile, se juntó un gran equipo cuando le ganamos a Argentina las dos copas. También en el Barcelona. El tiqui-taca que se empezó a escuchar en todo el mundo. Eso me hizo mejorar. En un entrenamiento no me podía equivocar en un pase. Eso me hizo dar un salto como jugador.

—¿Por qué dejó el Barcelona?

—Me quise ir porque quería otro fútbol. Quería un fútbol más de encarar, de libertad. En su momento el Barça era el tiqui-taca y yo quería otro fútbol. Que me encantaba, ¿eh?, pero quería el fútbol de Inglaterra. Allí es impresionante, con el box to box, ida y vuelta, ida y vuelta. Físicamente todos estaban espectaculares. Todos eran jugadores de selecciones. Y jugar ahí era algo top. Había físico, técnica, visión e inteligencia y tenías que ganarle en todo. Cualquiera no jugar en la Premier League. Es muy difícil.

«Me fui del Barcelona porque quería otro fútbol; allí era el tiqui-taca y yo quería la Premier, es muy difícil jugar allí»

—Usted lleva una trayectoria larga... ¿Ha cambiado mucho el fútbol que conoció cuando joven?

—Sí. Hoy se sienten más las redes sociales, el jugador está más preocupado de lo que dicen ahí. Es parte también del momento del fútbol, no puedes cambiarlo, son épocas que te da. Hay más estrés para el jugador, más presión, habla mucha gente hoy en día. Y el jugador joven se expone más.

—Usted dijo que era feliz siempre que había una pelota. ¿Es lo que le mantiene activo?

—Los grandes jugadores amaron al fútbol. Y cuando amas algo y te dedicas a eso, no hay cómo no ser feliz

—¿Estar con el balón le sigue recordando a su infancia?

—Nunca hay que olvidar cuando uno jugaba en Tocopilla. Jugaba con los amigos en una cancha de tierra y eso lo voy a recordar siempre. Después llegué a jugar en los mejores clubes del mundo. Mi carrera es increíble, en lo personal. Me saco el sombrero por la carrera que tuve y eso me hace querer seguir demostrando. No es fácil, porque día a día tenés que dedicarte, tenés que estar físicamente bien con un chaval que viene detrás tuya. Con la gente que te exige, los periodistas, la afición... Me encanta esa exigencia.

—Su sueño de niño era ser futbolista. ¿Pero esperaba llegar tan lejos?

—No, la verdad que soñaba solamente con jugar en Chile, en un equipo grande. Después pensaba que solamente existía eso. No veía la tele, solamente jugaba al fútbol. y pensaba que eso era todo. Después ya vi los clubes grandes y se me abrió la mente.

—¿Su secreto es mantener la ilusión de ese niño de Chile?

—Siempre he dicho que soy un agradecido. No me enseñó nadie, Dios me dio un don para que creciera y siguiera mejorando en mi carrera. Y gracias a Dios lo voy a aprovechar.

—Con la carrera que ha tenido, ¿qué le sigue motivando?

—El día a día me hace feliz. Es difícil de explicarlo. El ambiente de jugar es como cuando vas a jugar con un amigo a la pelota y te diviertes, le pegas una patada y lo pasas bien. Ahora es lo mismo para mí, pero más serio.