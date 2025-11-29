Suscríbete a
Alexis Sánchez: «Jugué un River-Boca pero me dicen que este derbi es especial y quiero ganarlo»

El chileno, con una carrera que lo llevó por los mejores equipos del mundo, exhibe sus ganas de jugar contra el Betis y darle una alegría al sevillismo

El Sevilla - Betis de Almeyda: «Son partidos que quedan en la historia y hay que vivirlos con pertenencia»

Samuel Silva

Samuel Silva

Cuidándose al máximo. Entrenamiento, baño y masaje, y hasta ajustes en el look aprovechando la visita del peluquero a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Al filo de las tres de la tarde, Alexis Sánchez (Tocopilla, Chile, 1988) atiende a ABC antes de un ... derbi que tienes ganas de jugar. «Después de la lesión ya me siento bien, casi al 100%», reconoce el atacante, que ha recuperado la ilusión en el Sevilla.

