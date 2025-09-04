Alexis Sánchez hereda el '10' de Lukebakio

Alexis Sánchez, el fichaje 'estrella' del Sevilla este verano, aún no ha podido trabajar con el grupo por unos temas burocráticos, pero ya conoce el dorsal que portará. Se trata del número 10 que Dodi Lukebakio ha dejado libre tras su marcha el Benfica. Así lo ha desvelado el propio jugador a través de sus redes sociales, puesto que ha compartido una foto posando con su nueva camiseta del Sevilla.

El chileno fue el último fichaje de este verano anunciado por el club hispalense. Un anuncio oficial que se hizo de rogar hasta los últimos minutos del pasado lunes. Alexis llegó a la capital hispalense proveniente del Udinese, el Sevilla ha contratado sus servicios a coste cero y lo ha firmado para una temporada.

Junto a Suazo, Vlachodimos, Azpilicueta, Mendy y Cardoso, el delantero es el sexto refuerzo de Antonio Cordón en su primer mercado dentro de la dirección deportiva del Sevilla. Alfon es la otra incorporación que se ha llevado a cabo en el ataque, que fue firmado por Víctor Orta antes de que fuera destituido como director deportivo del Sevilla.

A sus 36 años, 37 en diciembre, Alexis Sánchez vuelve a la Liga tras su periplo en el Barcelona. El Sevilla pretende que, además de mediático, sea una baza útil para complementar su ataque. No obstante, parece difícil que el Sevilla no vaya a echar de menos a Dodi Lukebakio, el cual aceptó marcharse del club para ayudarlo económicamente, al igual que lo hizo Badé.