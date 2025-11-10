Alexis y Azpilicueta quieren regresar para el derbi Sevilla - Betis

El Sevilla FC descansó ayer y hoy tras la victoria cosechada en el Sánchez-Pizjuán ante Osasuna. El conjunto dirigido por Matías Almeyda regresará este martes para ir preparando, sin prisas, el próximo encuentro liguero ante el Espanyol tras el parón de ... selecciones. Almeyda tiene casi dos semanas de trabajo por delante, pero cuenta con la plantilla muy mermada entre los lesionados y los ocho internacionales que han puesto rumbo con sus respectivas selecciones.

Gudelj, Vlachodimos, Nyland, Suazo, Vargas, Sow, Ejuke y Akor Adams se han marchado con sus respectivos combinados, mientras que Alexis, Azpilicueta, Cardoso, Isaac Romero y Agoumé se encuentran en la enfermería. No obstante, el pivote francés se prevé que regrese muy pronto con el grupo, puesto que lo que tiene es un golpe que le molesta, pero nada de gravedad.

Durante el día de hoy, tanto Alexis como Cardoso han compartido a través de sus redes sociales cómo han acudido a las instalaciones de la ciudad deportiva para seguir avanzando en sus recuperaciones. El chileno quiere estar a punto para el derbi que tendrá lugar en el Sánchez-Pizjuán el próximo 30 de noviembre. Mismo reto se ha propuesto Azpilicueta, el cual volvió a lesionarse el pasado fin de semana y se estima que esté de baja entre 3-4 semanas. Puede llegar, aunque algo justo.

Entre lesionados y jugadores internacionales, Almeyda tiene trece ausencias esta semana

Por su parte, Isaac Romero quiere estar para la visita al Espanyol, mientras que la situación de Cardoso aún es difícil de augurar. El club no cree que pueda jugar ningún partido de este mes de noviembre, pero todo dependerá de su evolución.

Ante esta falta de efectivos, Almeyda tendrá que tirar de presencia canterana para que el primer equipo pueda entrenar con garantías. Además, el argentino podrá seguir atendiendo a los menos habituales y poner especial énfasis en recuperar a Joan Jordán. El catalán ya entró en la lista del Sevilla - Osasuna, pero no tuvo minutos. De hecho, Almeyda sacó a Manu Bueno antes que al catalán, por lo que se puede intuir que aún el jugador no está al nivel que debe.