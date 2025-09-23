Alexis agudiza la maldición de los delanteros del Sevilla FC firmados por Víctor Orta

El Sevilla ha encontrado en Alexis Sánchez algo más que un jugador veterano con espíritu joven y muchas ganas de aportar en la que se considera la recta final de su carrera deportiva. El chileno, en dos partidos, no sólo ha ofrecido una asistencia para rescatar un punto en su debut, sino que hizo el gol de la victoria en Vitoria. Un tanto que no sólo suponía sumar tres puntos, sino que terminaba en parte con una maldición que perseguía a los delanteros del Sevilla en las últimas dos temporadas. Ninguno de los cuatro hombres firmados para definir en el área han conseguido ver puerta en Liga, por una u otras circunstancias. Alexis, en dos ratos, ya ha sumado su primer gol y señala directamente a esos compañeros que se marcharon o aún quedan sin estrenarse con el conjunto de Nervión.

De esos cuatro jugadores firmados por la anterior dirección deportiva para ayudar en materia anotadora (Mariano, Alejo Veliz, Iheanacho y Akor Adams) sólo queda el actual número '9' de la plantilla, un Akor que tendrá oportunidades de hacer su primer tanto y romper definitivamente con ese catastrófico dato de que los delanteros que firmó Víctor Orta no son capaces de hacer un gol con el Sevilla en Liga.

Mariano o Alejo Veliz llegaron como terceras opciones para la delantera nervionense, más como complemento que como fichajes de peso. El caso de Iheanacho fue diferente, pero tampoco cuajó en ningún momento, saliendo del club cedido en enero y este verano ya desvinculado. Su compatriota Akor aterrizó en el mercado invernal, pero una grave lesión muscular lo dejó sin apenas participar. Ya recuperado y con varios partidos de Liga en el horizonte, comenzando por el de esta noche ante el Villarreal, tendrá la posibilidad de ayudar al equipo con goles.

Mientras no lo consiga, la estadística es clara: un delantero firmado por Antonio Cordón ha anotado en Liga, mientras que todos los que contrató Orta no lo han hecho. También se debe decir que hombres que firmó para el ataque como Lukebakio o Rubén Vargas, estrella pasada y actual de la plantilla, han demostrado claramente que son fichajes de primer nivel y que ven puerta con enorme facilidad. Alexis, de momento, resuelve la signatura del delantero y da la razón a Cordón con su decisión para la delantera.