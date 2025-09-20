Suscríbete a
Alavés - Sevilla, las notas de los jugadores: Al son del cohete Vargas y el 'Abuelo Maravilla'

Así jugaron los hombres de Matías Almeyda en su partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports

Alexis, ante Facundo Garcés, en el Alavés - Sevilla
Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

