Alavés - Sevilla, las notas de los jugadores: Al son del cohete Vargas y el 'Abuelo Maravilla'

Alexis, ante Facundo Garcés, en el Alavés - Sevilla

El Sevilla FC visitó al Deportivo Alavés en Mendizorroza en partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports. Los de Almeyda lograron una importante victoria por 1-2 en un choque muy serio en el que desconectaron a un rival que estaba ... invicto en casa. Rubén Vargas adelantó a los sevillistas y tras el empate de Carlos Vicente por un absurdo penalti de Marcao, Alexis Sánchez puso el 1-2 definitivo en la segunda mitad aprovechando un jugadón por la derecha de Carmona.

Así jugaron VlACHODIMOS BIEN Un greco-alemán bajo la identidad de Odysseas Vlachodimos sólo podía debutar con triunfante épica en el Sevilla. Como Dios manda. Portero. CARMONA NOTABLE Todo el que está leyendo esta calificación quería venderlo al Forest. Menos Almeyda, que en Vitoria le puso un traje de Navas. Gran asistencia. Enorme el visueño. AZPILICUETA NOTABLE Buen vino para comandar la zaga. Capaz de inspirar a Marcao y Nianzou. Nada más que decir. Experiencia y carácter por un tubo. NIANZOU BIEN Tiene predilección por cargarse con la amarilla de turno para dejar con las 'cannes' abiertas al sevillismo y ponerle emoción al asunto. Va a más. MARCAO SUSPENSO Entró al partido como un fullback del Ciencias Rugby, placando por detrás a Carlos Vicente y arrollándolo después dentro del área para cometer penalti. Casi se carga el invento. Luego, mejoró. SUAZO BIEN Gloria en Nervión ver de nuevo un lateral izquierdo de los de verdad. El 'Acuña' chileno no se lució en Vitoria pero cumplió en defensa con creces. BATISTA MENDY NOTABLE Fuerte como el vinagre de cooperativa. Bueno sin balón y con él. Con tíos como éste, Cordón levanta el elefante. AGOUMÉ BIEN Le comentó a ABC en la previa que le gusta la paella, pero sin pescado. Y eso que es el encargado de repartir marisco del bueno en el centro del campo. Acabó como central. RUBÉN VARGAS NOTABLE A esta hora todavía hay camisetas albiazules persiguiendo al suizo. Es más fácil cazar un unicornio que cogerlo en carrera. Gol maradoniano. ALFON APROBADO Se cuela por cualquier agujero como Speedy Gonzales. Pudo marcar en el arranque, pero una inoportuna lesión lo sacó del partido a los trece minutos. ISAAC BIEN No marcó pero le dio sopa de mercurio a los zagueros del Alavés. Un incordio en ataque. En forma. ALEXIS NOTABLE Dijo antes del partido que quiere jugar hasta los 42 'tacos' y llegar al Mundial 2030. Va camino. 'Abuelo Maravilla' dio el triunfo en Vitoria. Ya venía de asistir de tacón en su debut. GUDELJ APROBADO Piernas y mucho curro en el tramo final. AKOR APROBADO Refresco ofensivo. Otra puntal que recupera Almeyda. JUANLU APROBADO Nervios de acero en los últimos minutos ante la presión del Alavés. PEQUE APROBADO Movilidad y oxígeno arriba. ALMEYDA NOTABLE Benditos 'asados' del Simeone 2.0. Le está dando una identidad al equipo y exprimiendo todo lo que tiene.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión