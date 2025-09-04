Alavés - Sevilla, fechas y horarios de la jornada 5

El Sevilla FC visitará al Deportivo Alavés el próximo sábado 20 a las 18.30 horas en el estadio de Mendizorroza. Así lo ha comunicado este jueves LaLiga, que ha anunciado todo los horarios de la jornada 5. El organismo ha confirmado los horarios de la quinta jornada de LaLiga de la temporada 2025-26, que arrancará el viernes 19 de septiembre con el partido entre el Real Betis y la Real Sociedad a partir de las 21.00 horas, y finalizará el domingo 21 con el encuentro entre el FC Barcelona y el Getafe CF a partir de la misma hora.

De esta forma, el cuadro dirigido por Matías Almeyda viajará hasta Vitoria para medirse a los de Coudet. Pero antes, el Sevilla FC recibe al Elche en el Sánchez-Pizjuán tras el parón internacional. Un duelo que está fijado para el viernes 12 a las 21.00 horas.