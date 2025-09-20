LaLiga 25-26
Alavés - Sevilla, el análisis de Andrés Palop: «Tres puntos que dan confianza para afrontar la semana»
Jornada 5ª
El exportero sevillista analiza para Orgullodenervion.com el encuentro correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero
El exportero del Sevilla FC, Andrés Palop, analiza para ABC de Sevilla y Orgullodenervion.com el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 25-26 que el primer equipo nervionense ha disputado ante el Alavés en Mendizorroza. El equipo dirigido por Matías Almeyda ha conseguido su segunda victoria de la temporada, gracias a los tantos de Vargas, un verdadero golazo, y un Alexis Sánchez que volvió a adelantar a los sevillistas en la segunda mitad, después de que Carlos Vicente empatara el duelo de penalti, después de que él mismo fuera derribado por Marcao en el interior del área de forma un tanto infantil. Alegría en el equipo blanquirrojo, ya que las buenas sensaciones mostradas en partidos anteriores por fin se han visto reflejadas en victorias y puntos.
