El Alavés recibe al Sevilla buscando igualar el mejor inicio liguero de su historia

Los jugadores del Deportivo Alavés celebran el gol que les dio el triunfo ante el Athletic en San Mamés

El Sevilla FC visita esta tarde al Deportivo Alavés en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports que se disputará en el estadio de Mendizorroza a partir de las 18.30. Los de Matías Almeyda buscan un triunfo para dar un salto en la clasificación después de un arranque liguero con un balance de un triunfo (0-2 en Girona), un empate (2-2 con el Elche) y dos derrotas (3-2 contra el Athletic y 1-2 ante el Getafe).

En su oponente, el Alavés, pretenden hacer historia dado que si superan al Sevilla igualarán el mejor arranque liguero de siempre para los blanquiazules. El caso es que el grupo de Coudet quiere sumar diez de los quince puntos puestos en juego en estas cinco jornadas y empatar con el inicio de competición que tuvieron con Abelardo en la campaña 2018-19.

Para conseguir esta secuencia, el Alavés llega de derrotar al Athletic en San Mamés por 0-1, empatar en casa con el Atlético (1-1), caer en la Cartuja ante el Betis (1-0) y superar al Levante en Mendizorroza en la jornada inaugural (2-1).

El duelo entre ambos conjuntos será arbirado por el navarro Galech Apezteguía, novato en Primera, y los sevillistas se reencontrarán con Mariano, que militó en sus filas en tiempos recientes.