La alarmante estadística de Akor Adams con el Sevilla FC

La temporada acaba de arrancar y sólo se han disputado dos jornadas, en las que el mercado sigue abierto y los equipos aún se encuentran en construcción. De ahí que no se puedan sacar conclusiones precipitadas, ni diagnósticos precisos de la situación de un grupo.

No obstante, a nivel individual, sí que hay estadísticas que se están repitiendo más de la cuenta y que dejan entrever errores (o aciertos) de cada miembro de la plantilla.

En el caso del Sevilla FC, su duelo ante el Getafe dejó en evidencia muchas carencias, pero uno de los datos más llamativos de todos fue los fuera de juego generados por Akor Adams. El delantero sevillista firmó una buena pretemporada y, ante el Athletic, aunque no marcó, es cierto que su papel como distribuidor es notable. Algo que ha hecho que, por el momento, le haya comido la tostada a otros jugadores como Isaac e Iheanacho.

Ante los de Bordalás, el delantero volvió a cumplir con esta faceta, pero a la hora de la definición suspendió y tampoco pudo estrenarse como goleador en partido oficial con el Sevilla este curso. De hecho, Díaz de Mera le anuló un gol (que hubiera servido para empatar el encuentro) al estar Akor en posición no reglamentaria.

Un mal hábito que el nigeriano suele tener, y es que acumulado un total de ocho fueras de juego entre las dos primeras jornadas de este curso. Un dato demoledor, puesto que es más del doble que los siguientes jugadores con más fuera de juego. Esperemos que Almeyda haya tomado buena nota y trabaje este aspecto con el atacante, que lleva una asistencia en este arranque liguero.

