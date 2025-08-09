Alarma con la posición de defensa central en el Sevilla

No está teniendo el Sevilla suerte con las lesiones durante la pretemporada. Son varios los futbolistas que han pasado o que se encuentran en la enfermería condicionando la pretemporada de Matías Almeyda y también las opciones de mercado del equipo nervionense. Ahora, se aproxima el debut liguero con Cordón todavía teniendo muchas tareas pendientes y con pocos efectivos en el centro de la defensa a su disposición.

Y es que el pasado miércoles el Sevilla anunció que Ramón Martínez sufre una «lesión miotendinosa en isquiotibiales del muslo izquierdo». Como suele ser habitual, el club nervionense no especifica cuánto tiempo estará de baja el defensor murciano, pero no parece factible que vaya a estar listo para el debut liguero de dentro de diez dias en San Mamés.

Ramón Martínez fue titular el pasado lunes en el Trofeo Antonio Puerta y tras comenzar compartiendo el centro de la defensa con Kike Salas, se tuvo que adaptar posteriormente a la posición de lateral derecho cuando José Ángel Carmona salió del terreno de juego. Fue el único futbolista que disputó el partido completo.

Ramón Martínez debutó la pasada temporada con el primer equipo y apunta a formar parte de la plantilla de cara al curso 25-26. A su lesión hay que sumar las de Loïc Badé y Tanguy Nianzou. El primero sufre una lesión en el sóleo y, aunque en el club confían en que esté disponible para la primera jornada, es uno de los futbolistas que podrían salir del equipo si llega una buena oferta. El segundo no juega desde octubre y apenas ha podido entrenar a las órdenes de Almeyda ya que a mediados de julio el Sevilla notificó que el futbolista había sufrido una nueva lesión en el muslo. No se le espera para las primeras jornadas.

A la espera de que Cordón se mueva en el mercado de fichajes para incorporar a nuevos futbolistas, Nemanja Gudelj se postula de nuevo como solución para la posición de central. El serbio acumula ya bastantes partidos en esta demarcación durante su etapa como sevillista, aunque la posición en la que se siente más cómodo es en la de centrocampista, zona en la que también hacen falta fichajes por falta de efectivos (se marcharon Saúl y Lokonga y no han llegado refuerzos ahí).

Así, en estos momentos las únicas opciones para el centro de la defensa son Kike Salas y Marcao. El brasileño, no obstante, es uno de los futbolistas a los que el club espera poder colocar en el mercado. Además, acaba de salir de lesión y no ha jugado en ninguno de los dos últimos duelos amistosos.

