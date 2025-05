Alabanzas y refuerzo para Nyland: «En un jugador top»

Orjan Nyland es uno de los hombres fuertes del vestuario del Sevilla FC. Su liderazgo y veteranía han hecho que dé un paso al frente esta temporada, a pesar de sólo llevar un año en el vestuario sevillista. El noruego ha disfrutado de las mieles de la titularidad durante prácticamente toda su etapa en el conjunto sevillista y su labor le valió una renovación.

Esta temporada, el portero ha estado siendo uno de los jugadores más determinantes de la plantilla. Ha mantenido siete porterías a cero, parado un penalti y hasta ha propiciado alguna asistencia de gol. No obstante, sus últimos errores individuales lo han puesto en entredicho. El último de ellos, el gol de Munir ante el Leganés el pasado fin de semana. El noruego consigue darle con la manopla al balón, pero no lo hace con la fuerza suficiente como para sacarlo de la trayectoria.

La imagen de Nyland golpeando el césped del Sánchez-Pizjuán tras el tanto de Isaac Romero, que adelantada durante escasos minutos al Sevilla en el marcador, se hizo viral al escenificar la impotencia que había sentido el guardameta tras su error. Esta involucración le gusta a Joaquín Caparrós, que ha sido preguntado en rueda de prensa por el portero: «Nyland es un crack. Me he encontrado con un futbolista top, a nivel profesional y personal. Todos nos equivocamos y todo el mundo lo apoya. Lo que me he llevado de Nyland es que es un 10 como persona y un futbolista al cien por cien«.

En ese sentido, el técnico espera que el equipo pueda volver a dejar su portería a cero como vía que acerque a la victoria ante el Celta de Vigo: «Si metemos dos goles con lo que nos cuesta, tienes que sumar de tres. Tenemos que mejorar en jugadas puntuales. El Leganés nos creó pocas ocasiones de gol. Nos tenemos que hacer fuertes y mantener la portería a cero».

Respecto a otros nombres propios, Caparrós volvió a valorar el rendimiento de Suso desde que él ha llegado al banquillo sevillista: «Los registros de Suso son buenísimos, el otro día dio un registro por encima de todo lo que hizo la temporada pasada. Disfrutamos de su calidad y talento y nos tiene que dar mucho en los partidos que quedan».