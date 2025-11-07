Suscríbete a
Akor Adams, única e incierta alternativa del Sevilla FC para el gol

El nigeriano, con tendencia a lesionarse por su destacada musculatura, reemplaza al ahora lesionado Isaac Romero, dejando la delantera desierta si sufriese algún percance

El punta ha sido titular en tres ocasiones con Almeyda, pero sus dos goles fueron tras salir como suplente

Las lesiones vuelven a condicionar a Almeyda en el Sevilla

Candela Vázquez

El Sevilla FC quiere marcharse al parón de noviembre con un mejor sabor de boca. Los de Matías Almeyda no han ganado ni un sólo partido en la competición liguera desde que golearon al Barcelona, justo antes del parón de selecciones de octubre. ... Ahora, Osasuna visita Nervión y el equipo es consciente de la necesidad de obtener un buen resultado ante su afición este fin de semana.

