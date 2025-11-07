Akor Adams, única e incierta alternativa del Sevilla FC para el gol

El Sevilla FC quiere marcharse al parón de noviembre con un mejor sabor de boca. Los de Matías Almeyda no han ganado ni un sólo partido en la competición liguera desde que golearon al Barcelona, justo antes del parón de selecciones de octubre. ... Ahora, Osasuna visita Nervión y el equipo es consciente de la necesidad de obtener un buen resultado ante su afición este fin de semana.

El rival es propicio, aún no ha ganado fuera de casa ningún partido, y Budimir se perderá el partido por lesión. De esta forma, los navarros no podrán contar con uno de sus jugadores más decisivos para este encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga.

El problema es que las lesiones también están acompañando en este periplo al Sevilla FC, aunque Almeyda ha recuperado a Azpilicueta y Alfon, las ausencias de Alexis, Agoumé, Cardoso e Isaac condicionan, y mucho, el planteamiento del técnico argentino. Y es que el Sevilla se ha acostumbrado muy pronto a lo bueno, la calidad de los veteranos Alexis y Azpilicueta ha dotado al grupo de un factor que escasea desde hace unas temporadas: el talento natural. De ahí, que cuando alguno de ellos se ausenta, el equipo lo paga.

Ataque en jaque

A esto se le suma también la incertidumbre sobre el rendimiento de Akor Adams. El nigeriano será titular, como mínimo, ante el Osasuna este sábado tras la lesión de Isaac Romero en el aductor de su pierna derecha. El lebrijano estará de baja unas semanas y se ha puesto como objetivo regresar para el derbi del próximo 30 de noviembre. Una baja que, sumada a la de Alexis Sánchez, deja al ataque sevillista bajo mínimos.

En un primer momento, Akor Adams era el delantero titular para Matías Almeyda, así lo declaró él mismo durante el verano. De hecho, fue en el pasado mercado estival cuando Antonio Cordón estuvo buscando una revolución en la delantera, dándole una salida a Iheanacho, mientras que a Isaac se le abrió la puerta, en caso de que llegase una oferta que satisficiera a todos.

Algo que no llegó a pasar. De hecho, el lebrijano se ha reivindicado en este primer tercio de la temporada, aprovechando un periodo de barbecho de Akor Adams por lesión para marcar dos goles ante Girona y Elche. Se ganó la confianza del técnico y volvió a coger la titularidad en el Sevilla.

15 partidos Akor Adams se ha perdido un total de 15 encuentros por lesión desde que llegó al Sevilla

De esta forma, cuando regresó el nigeriano de su tercera lesión desde que llegó al club, una distensión en el muslo que lo apartó 20 días del trabajo grupo, había perdido de nuevo su privilegio como titular. Y es que ese es el principal problema del atacante, su tendencia a lesionarse por su destacada musculatura. Si bien es cierto que, hasta que llegó al Sevilla, el jugador no se había lesionado muscularmente con anterioridad.

Akor llegó el pasado mes de enero para reforzar la delantera sevillista. Ha sido el último ariete firmado por Víctor Orta y por el que se abonaron algo más de cinco millones de euros. Como un mal augurio, se lesionó tras disputar sólo nueve minutos en su debut ante el Getafe y se perdió cinco jornadas. Un jarro de agua fría para un Sevilla muy necesitado de goles.

Tras recuperarse de una distensión del muslo, el nigeriano fue incorporándose paulatinamente ante Athletic y Betis hasta que tuvo su primera titularidad ante el Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán, dejando buenas sensaciones. No obstante, este duelo salió extremadamente caro a García Pimienta, ya que perdió tanto a Vargas como a Akor hasta final de temporada. Un desastre. Todo el mundo es conocedor de lo que vino y el nigeriano decidió trabajar duro en verano para tener un nuevo comienzo en el Sevilla.

Con Almeyda en el banquillo, Akor fue titular en la mayoría de partidos de la pretemporada, así como en las dos primeras jornadas de LaLiga. Ante el Athletic Club (3-2), el punta cuajó un buen partido dando una asistencia a Agoumé en el segundo tanto sevillista. También completó el paupérrimo partido ante el Getafe en Nervión, un duelo en el que todo el equipo brilló por su ineficacia. Tras esto, volvió a recaer de la distensión en el muslo y se perdió tres semanas de trabajo, aunque sólo faltó a dos convocatorias al coincidir con el primer parón de la temporada.

A su regreso, Isaac ya le había comido la tostada y sólo volvió a ser titular frente al Villarreal, partido en el que rotó a gran parte de la plantilla. Nueva derrota en la que el nigeriano no vio portería. Sí lo hizo ante el Rayo Vallecano, dando la victoria a su equipo en los últimos minutos del encuentro. El jugador le sacó el máximo provecho a los 20 minutos escasos en los que estuvo sobre el terreno de juego de Vallecas. A la jornada siguiente, el nigeriano participó media hora en la goleada al Barcelona, poniendo el cuarto y definitivo tanto, también en la recta final del partido, pero no ha recuperado la titularidad a pesar de esto.

Este sábado, Almeyda no tendrá más remedio que ponerlo como titular ante Osasuna... y rezar para que el nigeriano aguante sin molestias de aquí a que Isaac Romero vuelva con el grupo.