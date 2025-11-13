Akor y Ejuke acercan a Nigeria al Mundial; La Noruega de Nyland, virtualmente clasificada

Los internacionales sevillistas han tenido un gran impacto en los primeros partidos correspondientes al presente parón por selecciones del mes de noviembre. En el primer turno de la tarde, Akor Adams, Ejuke y Nyland han sido los encargados de romper el hielo.

Por un lado, Akor Adams y Chidera Ejuke han marcado dos de los cuatro tantos en la victoria de Nigeria ante Gabón en las semifinales de la repesca africana. En el minuto 60, todavía con el 0-0 inicial, Ejuke entró sustituyendo al exjugador del Villarreal Samu Chukwueze. Akor, quien partió como uno de los delanteros titulares de las Súper Águilas, se encargó de anotar el primer gol del partido en el minuto 78 tras un error en la defensa gabonesa. El ariete sevillista aprovechó la confusión en la zaga de Gabón para recortar al guardameta rival y anotar así el gol que abriría la lata en el estadio Moulay El Hassan de Rabat. Tras ello, fue sustituido (83') por Frank Onyeka, atacante del Brentford inglés. Mario Lemina se encargó de mandar el partido a la prórroga al borde del final (89'). Uno de los héroes en la misma fue Chidera Ejuke con un gran gol (97') tras jugada combinativa de la selección migeriana. Por último, Osimhen sentenció el encuentro con sendos goles en los minutos 102 y 110.

El siguiente peldaño que tendrá que subir Nigeria será el próximo domingo en la final de la repesca africana, todavía con rival por decidir. Este saldrá del encuentro que disputan hoy Camerún y la República Democrática del Congo de Bakambu. Aunque ese choque tampoco dará billete directo al Mundial 2026, pues el ganador todavía tendría que jugar una repesca internacional en marzo de 2026.

Por su parte, la Noruega de Nyland está virtualmente clasificada al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tras haber superado por 4-1 a la débil Estonia, penúltima del grupo I de las eliminatorias europeas. Con un doblete de Sorloth y otro de Haaland, los escandinavos encarrilaron rápidamente un encuentro que no tuvo demasiada tensión. Tan solo una buena jugada individual de Robi Saarma pudo estropear la portería a cero del guardameta nervionense. Para certificar matemáticamente su clasificación tendrían que esperar un tropiezo de Italia en el día de hoy contra Moldavia. De lo contrario, les bastaría con tener una mejor diferencia de goles respecto a los italianos en la última jornada, donde ambos se verán las caras en Milán. Actualmente, los noruegos superan en seis puntos y 19 goles a los italianos, por lo que la clasificación de la selección de Nyland es casi un hecho.