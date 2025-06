Akor Adams: «Sabía la situación del Sevilla FC antes de fichar»

El delantero nigeriano Akor Adams apenas ha podido vestir la camiseta del Sevilla FC, pero ha derrochado sevillismo en estos meses. El jugador llegó en enero proveniente del Montpellier ya ha tenido varios guiños con la afición sevillista, el último, vestir la camiseta de Tsartas durante sus vacaciones.

Ahora, en una entrevista concedida al podcast Slum2stardom ha hablado de su decisión de fichar por el Sevilla y de la mala situación deportiva del equipo. No obstante, el ariete no se arrepiente de venir a la capital hispalense: «La decisión que tomé con mis agentes de salir en enero, creo que fue la mejor. Tuvimos oportunidades, pero ninguna propuesta como la del Sevilla. Ellos me hicieron ver que estaban construyendo un proyecto y que querían que formase parte de él, que el impacto no debía ser inmediato».

«Yo sabía la situación del Sevilla antes de fichar. Los medios de comunicación estarán ahí siempre, hablarán de ellos, pero yo sabía donde me metía y con las condiciones en las que estaba», ha añadido el nigeriano, el cual ha reconocido que también le motivó la idea de trabajar junto a Ejuke e Iheanacho. «Ejuke es un chico increíble y Kelechi Iheanacho, todos sabéis lo que significa, es increíble. El tiempo que coincidí allí con él, lo único que quería era ir a entrenar todas las mañanas», ha explicado.

«Mi objetivo es seguir luchando»

Akor firmó un contrato con el Sevilla hasta 2029 y su idea es la de permanecer en Nervión. No obstante, no se marca ningún objetivo porque «estamos en un periodo de transición como club, con tantas cosas que están sucediendo en el interior que la gente no llega a escuchar, Estamos construyendo un nuevo equipo, tanto desde el personal hasta los jugadores, así que para mí el objetivo es empezar luchando».

«Debemos luchar por algo, sea por la permanencia o por la victoria. Nosotros tenemos que luchar por la victoria, porque el Sevilla merece estar arriba. Todos conocen que somos los Reyes de la Europa League, tenemos que volver a ese lugar, necesitamos llevar al club no solo donde solía estar, sino más arriba. Quiero formar parte de ese camino», ha concluido.

Más temas:

Sevilla FC