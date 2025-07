Akor Adams: «Quiero formar parte, al igual que los compañeros, de lo que el míster está creando»

Akor Adams se postula esta temporada como una de las grandes esperanzas del Sevilla FC. Desde su llegada en el mes de enero, el atacante nigeriano apenas ha podido disfrutar de momentos sobre el césped, ya que las lesiones así se lo han impedido. Por decisión propia decidió adelantar sus vacaciones con el objetivo de recuperarse lo antes posible y estar disponible para Matías Almeyda, y de momento tal compromiso está dando sus frutos. Fue en Alemania, durante el amistoso ante el Schalke 04, cuando el ariete consiguió estrenarse como goleador con la elástica blanquirroja, además por partida doble, dejando una gran actuación y buena imagen en la afición sevillista.

«Tener un partido en el que podía salir de titular y jugar 45 minutos me hizo feliz, primero por poder jugar, y luego porque llegaron los goles, lo cual fue un gran impulso para mi proceso, porque todavía estoy en ello», eran las declaraciones de Akor en una entrevista concedida a los medios oficiales del club. En cuanto a su recuperación y posterior vuelta a los entrenamientos con el resto de compañeros, «se puede ver que estamos trabajando mucho e intentando construir algo especial. Quiero formar parte, al igual que los compañeros, de lo que el míster está creando». Desde que llegó a Sevilla se le ha visto muy comprometido con el proyecto, y prueba de ello es el incansable trabajo que realiza para superar los problemas físicos que arrastra, aunque siempre con cautela para no volver a caer lesionado. «Sería un gran error apresurar las cosas ahora. Me siento bien físicamente y mentalmente también estoy muy feliz».

El ex del Montpellier aprovechó también para destacar la figura de Matías Almeyda, quien «es muy detallista. Se fija en cada detalle y te dice todo lo que necesitas saber para prepararte para el partido. El rival, la defensa... Te lo lee como si fuera un libro y tienes que tomártelo muy en serio. Es una persona muy seria. Para mí, como delantero, tiene muy claro lo que quiere». El '15' está muy agradecido con el compromiso del azuleño en el trabajo de la plantilla, especialmente en su forma de gestionar su lesión. «Hasta ahora, para mí, ha sido muy positivo. Es muy importante que el míster esté involucrado en mi progreso, quiere que me desarrolle».

También aprovechó para destacar la intensidad de la pretemporada, pues «está siendo muy física, tanto en el gimnasio como en el campo. Muy exigente físicamente». En cuanto al tiempo de vacaciones, no dudó en adelantar su vuelta para intentar optar a su mejor versión de cara a la vuelta a los entrenamientos. «Al final, lo único que quiero es jugar y estar en condiciones. Si eso significa sacrificar una semana de vacaciones, es un buen sacrificio». Por último, el atacante aprovechó para alentar a la afición asegurando que será un gran curso 25-26, «creo que todo el mundo lo verá cuando empiece la temporada. Buscamos jugar lo mejor posible, ganar todo lo que podamos y ver qué pasa al final de la temporada».

