Akor Adams, la novedad en el último entrenamiento antes del Sevilla FC - Mallorca

El Sevilla ha realizado el último entrenamiento previo al partido ante el Mallorca con la novedad de Akor Adams. El nigeriano ha completado la primera sesión con el resto de sus compañeros, después de que el jueves se ejercitase en solitario en ... el gimnasio tras regresar de los compromisos internacionales que disputó con la selección de Nigeria.

Con la presencia del delantero, que se encuentra en una positiva dinámica goleadora tanto con el Sevilla como con el combinado nacional, Matías Almeyda sólo contará con las ausencias del central Tanguy Nianzou y el atacante Alfon, que ultiman sus recuperaciones y apuntan a estar disponibles a partir de la próxima semana.

Akor Adams, en el entrenamiento de este viernes manuel olmedo

También ha sumado una sesión más con sus compañeros el centrocampista Joan Jordán, de quien precisamente Almeyda había hablado en la conferencia de prensa previa al partido. El catalán, tras pasar por el quirófano en el mes de julio, ya se entrena con normalidad con sus compañeros, a la espera de afinar su puesta a punto.

«Su caso es diferente a los de Januzaj o Marcao. En su anterior equipo, donde lo hizo bien, jugaba todos los partidos, pero se entrenaba poco durante la semana por la lesión. Viene de un proceso de mucho tiempo. Esta semana es la primera que se entrenó con el grupo. Trato a todos por igual. Si supera a sus compañeros jugará, si no, no jugará. Ése es el mayor respeto que le puedo tener a un jugador», había señalado Almeyda sobre la vuelta del centrocampista.