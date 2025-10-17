Suscríbete a
+Nervión

Akor Adams, la novedad en el último entrenamiento antes del Sevilla FC - Mallorca

El nigeriano ya se ha ejercitado con sus compañeros después de que el jueves lo hiciera en el gimnasio

Almeyda: «Estamos buscando un camino de identidad propia y conseguir puntos»

Akor Adams se ejercita con sus compañeros
Akor Adams se ejercita con sus compañeros manuel olmedo
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla ha realizado el último entrenamiento previo al partido ante el Mallorca con la novedad de Akor Adams. El nigeriano ha completado la primera sesión con el resto de sus compañeros, después de que el jueves se ejercitase en solitario en ... el gimnasio tras regresar de los compromisos internacionales que disputó con la selección de Nigeria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app