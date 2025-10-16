Akor Adams llega a Sevilla y se entrena en el gimnasio de la ciudad deportiva

Akor Adams ya está de regreso a Sevilla tras su periplo con la selección de Nigeria y este jueves se ha ejercitado en solitario en el gimnasio de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Buena noticia por tanto para Matías Almeyda que, aunque sólo ... tenga un entrenamiento con el grupo, el de mañana viernes por la tarde, el delantero nigeriano podrá estar a disposición del técnico de Azul para el duelo de la 9ª jornada de LaLiga frente al Mallorca de este sábado en el Sánchez-Pizjuán.

El exjugador del Montpellier francés ha llegado a la capital hispalense este jueves y, aunque ya no le daba tiempo de ejercitarse con el resto de sus compañeros en el césped a las órdenes de Almeyda, se ha desplazado a la ciudad deportiva sevillista para ejercitarse en solitario en el gimnasio y así demostrarle a los técnicos que quiere estar disponible para el partido ante los de Jagoba Arrasate. Era el último de los internacionales sevillistas que faltaban por incorporarse a la dinámica grupal, algo que hará mañana viernes en el entrenamiento vespertino previsto por el cuerpo técnico del conjunto de Nervión.

🇳🇬 Akor, tras su debut con gol con Nigeria, ya está de vuelta y pensando en el #SevillaMallorca 💪🏽#WeareSevilla pic.twitter.com/Bh2jpG1Ce1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 16, 2025

Akor Adams se encuentra en un gran momento de forma, ya que en las últimas semanas acumula tres goles en partidos oficiales, dos con el Sevilla, el primero para darle la victoria a su equipo en la visita a Vallecas (0-1) y el segundo, el que cerró la goleada ante el Barcelona en Nervión (4-1) del último partido disputado. A esas dos dianas con el conjunto sevillista hay que sumar la que anotó el día que debutó con la selección de Nigeria, que además también sirvió para darle el triunfo a su equipo nacional frente a Lesoto (1-2).