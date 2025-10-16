Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC

Akor Adams llega a Sevilla y se entrena en el gimnasio de la ciudad deportiva

En este parón internacional de octubre, el delantero ha debutado con la selección de Nigeria marcando un gol y ya se encuentra a disposición de Almeyda para el duelo liguero ante el Mallorca

Akor Adams todavía no se reincorpora a las sesiones grupales

Akor Adams, ejercitándose en el gimnasio de la ciudad deportiva Cisneros Palacios
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Akor Adams ya está de regreso a Sevilla tras su periplo con la selección de Nigeria y este jueves se ha ejercitado en solitario en el gimnasio de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Buena noticia por tanto para Matías Almeyda que, aunque sólo ... tenga un entrenamiento con el grupo, el de mañana viernes por la tarde, el delantero nigeriano podrá estar a disposición del técnico de Azul para el duelo de la 9ª jornada de LaLiga frente al Mallorca de este sábado en el Sánchez-Pizjuán.

