Akor Adams entra en la prelista de Nigeria

La buena pretemporada que Akor Adams ha cuajado en el Sevilla ya le ha valido para, al menos, entrar en la prelista de la selección de Nigeria. El delantero nunca ha sido llamado por su combinado absoluto, aunque sí para la sub 20. De hecho, uno de los delanteros que solían ser fijos en las listas de Nigeria era Kelechi Iheanacho, pero su estado físico ha hecho que vaya desapareciendo de las convocatorias. Dos caras de una moneda que conviven en Sevilla.

Akor Adams disfrutó de la titularidad ante el Athletic Club en San Mamés y se prevé que repita rol este próximo lunes. Su rendimiento desde que regresó de su lesión ha convencido al nuevo cuerpo técnico. Como también parece que lo ha hecho con Éric Chelle, seleccionador de Nigeria, que lo ha incluido en la prelista para los duelos del próximo mes de septiembre. No obstante, el delantero sevillista también entró en esta lista previa el pasado mes de marzo y, finalmente, quedó descartado.

Lo mismo le pasó a Chidera Ejuke que, en esta ocasión, también se perderá las citas internacionales de su combinado. El jugador del Sevilla no ha entrado en la prelista para estos duelos ante Ruanda y Sudáfrica, que tendrán ligar el 6 y el 9 de septiembre, respectivamente.