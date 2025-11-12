Suscríbete a
+Nervión

Akor Adams y Ejuke se unen al boicot de la selección nigeriana

Los jugadores del combinado africano reclaman a su federación el pago de primas por convocatorias anteriores que no les han sido dadas

Almeyda pide que se firme en enero a un delantero y Del Nido Carrasco reconoce que se centrarán en ello

Akor Adams, festejando junto a sus compañeros una victoria de la selección nigeriana
Akor Adams, festejando junto a sus compañeros una victoria de la selección nigeriana AFP

Fede Tozzo

A menos de 24 horas para que se dispute la primera semifinal de la repesca africana para el Mundial 2026, la presencia de Nigeria en dicho partido es una incógnita. Según informan desde BBC Sport, la plantilla al completo de la selección nigeriana, ... incluido el cuerpo técnico, se han revelado contra su propia federación debido a unos impagos en las primas de las convocatorias de los últimos dos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app