Akor Adams y Ejuke se unen al boicot de la selección nigeriana

A menos de 24 horas para que se dispute la primera semifinal de la repesca africana para el Mundial 2026, la presencia de Nigeria en dicho partido es una incógnita. Según informan desde BBC Sport, la plantilla al completo de la selección nigeriana, ... incluido el cuerpo técnico, se han revelado contra su propia federación debido a unos impagos en las primas de las convocatorias de los últimos dos años.

Akor Adams y Chidera Ejuke, futbolistas del Sevilla FC que están presentes en la convocatoria del combinado nacional de Nigeria, también se han sumado a la iniciativa de las 'Super Águilas'. Tal y como informan desde la cadena británica, los integrantes de la selección africana «están cansados de promesas vacías», por lo que han organizado un boicot contra su federación, absteniéndose de entrenar los días previos al partido de la repesca mundialista contra Gabón. Los jugadores, que están concentrados en Marruecos, reclaman por esas primas una cantidad superior a los 85.000 euros.

A su vez, los miembros de la selección nigeriana también se quejan del estado de las instalaciones en las que deberían estar preparando la importante cita de mañana (17.00 horas) ante el combinado gabonés. Según comentan en la información difundida, no volverán al trabajo hasta que lleguen a un acuerdo con la Federación Nigeriana de Fútbol.

Si en las próximas horas se llegase a un acuerdo, mañana jueves disputarían la primera semifinal en Rabat. La otra la disputarán Camerún y la República Democrática del Congo, también en la capital marroquí. Los ganadores de ambas semifinales jugarán la final el domingo 16 de noviembre.