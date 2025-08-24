Akor Adams busca reescribir su historia en el Sánchez-Pizjuán

El devenir de una temporada es el fruto resultante de la planificación deportiva más inversión económica, todo esto, condimentado con una chispa de suerte. Durante la temporada pasada, el Sevilla FC erró en muchas decisiones e incluso cambió de hoja de ruta. Apenas pudo ... invertir en activos de valor y, todo hay que decirlo, la suerte no le acompañó. El resultado fue estar al borde del abismo del descenso y un nuevo cambio de banquillo. Y ya van...

De ahí que este verano se haya optado por otra estrategia de trabajo. Antonio Cordón ha cogido la batuta con mucho hermetismo y sin apremiarse en exceso. La inversión sigue escaseando y se reza para que la suerte acompañe un poco más.

Uno de los más interesados en que le cambie el azar es Akor Adams. El delantero nigeriano llegó el pasado enero a Sevilla para suplir el fichaje fallido de Kelechi Iheanacho. El Sevilla abonó doce millones de euros para hacerse con sus servicios hasta 2029. La última gran apuesta económica de Víctor Orta y su cuarto delantero en dos años. Ni Mariano, ni Alejo Veliz y ni mucho menos Iheanacho llegaron a cumplir con su trabajo en Nervión. Es más, ninguno de ellos llegaron a marcar en LaLiga. Así pues, Akor llegó en invierno con la promesa de cambiar esto y que el Sevilla dejara por fin de echar de menos a En-Nesyri.

No obstante, la fatalidad estaba instaurada en el club sevillista y, tras debutar y jugar sólo nueve minutos ante el Getafe, el nigeriano estuvo de baja durante cinco largas jornadas. Un jarro de agua fría para la entidad hispalense, que había depositado su confianza en él y en Rubén Vargas, los fichajes de invierno, para mejorar la cara de un equipo que, por cierto, aún no había caído en desgracia.

Punto de inflexión

Tras una buena racha de resultados, en el que García Pimienta logró no perder durante cuatro jornadas consecutivas, el Sevilla se enfrentó a sus peores semanas de competición. Cayó por la mínima ante el Athletic, perdió el derbi en el Villamarín y, a pesar del buen juego, cayó por 1-2 ante el Atlético de Madrid. Este último duelo supondría un punto de inflexión para el cuadro hispalense. Y es que se cobró como víctimas a Rubén Vargas y a Akor Adams.

De esta forma, el Sevilla se quedaba sin sus refuerzos de invierno para lo que restaba de temporada. Para más inri,la caída de Akor se produjo el día de su primera titularidad con la elástica sevillista, en el Sánchez-Pizjuán, frente a su afición. Un golpe que le costó encajar tanto al delantero, como al propio equipo.

El nigeriano se empeñó en impregnarse de sevillismo durante su baja. Usó sus redes sociales para animar a los suyos cada semana y pedir perdón insistentemente. Al final del curso pasado, quiso hacer una promesa a la afición: «Como en la vida y en el fútbol, a veces las cosas son difíciles de explicar. Sé que Dios está conmigo. La hora más oscura es antes del amanecer, y solo juntos somos fuertes. Mi compromiso sigue siendo el mismo: darlo todo para llevar al Sevilla donde se merece estar. Con todo mi corazón… Mi gran Sevilla».

Un compromiso que se pudo vislumbrar este verano. No sólo se encuentra en un gran estado físico, el nigeriano ha sido, junto a Lukebakio, el máximo goleador de la pretemporada, un dato anecdótico pero que dice mucho de la implicación del jugador. Ante el Athletic Club no marcó, pero realizó un buen partido, con presencia en el área y aportando siempre que podía, elevando las prestaciones de sus antecesores. Todo esto ha hecho que Almeyda no tenga dudas sobre su delantero titular y, para terminar de endulzarlo, Nigeria le ha incluido en su prelista para el parón de septiembre.

Así, mañana ante el Getafe, y si nada lo remedia, Akor disfrutará de un nuevo amanecer en el Sánchez-Pizjuán. Su segunda titularidad en Nervión en un partido oficial, la tercera en total. El ariete sólo tiene en la cabeza reescribir aquel triste partido en el que dijo adiós a la temporada y demostrar que la suerte, esta vez, estará del lado sevillista.

Mientras tanto, el Sevilla encara la última semana de mercado con la urgencia de cerrar las operaciones de salidas que mantiene abiertas. Tarea vital para poder seguir apuntalando el vestuario sevillista, aunque lo primero que hay que hacer es inscribir a los nuevos. Dentro de la cabeza de Cordón está traer un nuevo delantero, puesto que ni Isaac ni Iheanacho son de su gusto. Al canterano ya le han abierto la puerta, mientras que el nigeriano tiene altas probabilidades de marcharse a la Superliga turca.