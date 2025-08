Aitor Puerta, ante las comparaciones futbolísticas con su padre: «Me ha tocado vivir situaciones complicadas»

El Sevilla FC afronta su puesta de largo ante la afición. El conjunto de Matías Almeyda se estrena en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde se disputa el siempre emotivo Trofeo Antonio Puerta, que este año cumple su decimocuarta edición. Sin duda, esta se trata de una de las fechas señaladas de cada verano, donde no solo jugadores y afición se vuelves a encontrar, si no que además es el escenario donde se conmemora y se honra a una de las figuras históricas de la historia de la entidad hispalense.

El eterno '16', Antonio Puerta nos dejó tristemente el 28 de agosto de 2007, aunque su legado continúa y su gol ante el Schalke 04 aún resuena en el barrio de Nervión. Hoy, apenas unos meses antes de cumplir los dieciocho años, su hijo Aitor Puerta ha sido entrevistado por Zona Mixta, para conocer sus impresiones ante tal emocionante y conmemorativa cita: «Lo afronto con bastante ilusión por rememorar la figura de mi padre, aunque en el fondo es agridulce. Sin embargo, estoy muy agradecido con el Sevilla por recordar su figura con este partido», apuntaba.

Reconoce también que ha sido comparado en varias ocasiones, por antiguos compañeros de su padre como Kepa Blanco, Diego Capel, o Maresca por su carácter: «Soy extrovertido y maduro para la edad que tengo», comentaba Aitor que sabía de la madurez de su padre dentro del vestuario. Comentaba también la otra cara de llevar el mismo apellido que su padre: «Me ha tocado vivir situaciones complicadas. La gente espera que sea igual que él jugando al fútbol, algo que parece que no puede ser».

Aitor, que también fue canterano del Sevilla FC, estará presente en el partido de este lunes ante el Al-Qadsiah FC, un encuentro siempre cargado de emociones, que consideraba cuando era un niño que: «Vivía el día del trofeo con bastante nervios. No lo entendía, mi papel de bajar al campo junto al presidente mientras la gente me cantaba y me aplaudía».

Por último afirma que su cuarto es lo más parecido a un museo de Antonio Puerta, con botas, medallas de campeón o trofeos entregados a los jugadores de dichos torneo. Además dentro de su colección atesora el balón con el cual su padre anotó el gol ante el Schalke 04, que le fue regalado por el abuelo de un amigo: «El gol de mi padre cambió la vida a los sevillistas, y siento orgullo porque lo marcó mi padre», comentó en una entrevista anterior.

