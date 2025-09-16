Agustín López, director de la cantera del Sevilla: «Parece que Matías Almeyda nació aquí»

La cantera del Sevilla FC está dando que hablar en las últimas temporadas. Agustín López, director de cantera de la entidad de Nervión, destacó en el programa 'La Cantera' del club, el gran papel en el primer equipo de los futbolistas que llegan procedentes de los escalafones inferiores: «En estos momento tenemos la suerte y la gran virtud de que tenemos jugadores con gran talento y muy bien preparados, siendo protagonistas y demostrando que pueden estar a la altura de los profesionales que forman la primera plantilla. A lo largo de la temporada seguro que aparecen más nombres propios«.

El director de la cantera sevillista también habló sobre la relación entre el entrenador del primer equipo, Matías Almeyda, y las categorías inferiores del club: «Tenemos un entrenador que está muy vinculado a la idea de cantera, parece que Matías nació aquí. Entiende que los chavales son importantes a la hora de ayudar y les da el cariño necesario para que luego aporten«.

La victoria del Sevilla Atlético en el derbi de filiales disputado el pasado fin de semana no fue sólo la única noticia positiva para el Sevilla, ya que contó con mucha presencia del primer equipo en el palco. «Me llamó la atención que Matías estuviera el sábado con nosotros, dice mucho de su forma de ser, me encantó tener esa energía positiva de jugadores que han entrenado con ellos también», valoró de manera positiva Agustín López.

Asimismo, destacó la importancia que le da el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, a la salud de la cantera del conjunto hispalense: «El club ha hecho una apuesta importante por la cantera pese a la situación económica. Se sabe la importancia que va a tener la cantera y nuestro presidente ha dado un paso al frente y nos está ayudando muchísimo a la hora de seguir invirtiendo para modernizar todo lo relativo a los escalafones inferiores. Es consciente de todo ello para ayudar a la progresión y a ese salto de manera más nutrida».

