Agoumé trabaja al margen del grupo antes del partido de Copa en Toledo

El Sevilla se ejercitó este lunes en la ciudad deportiva a algo más de 24 horas de su estreno en una nueva edición de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Almeyda llevó a cabo una sesión de recuperación el domingo tras disputar ... el viernes su partido de LaLiga ante la Real Sociedad y este lunes regresó a la ciudad deportiva.
Lucien Agoumé no trabajó junto al resto de sus compañeros y no figurará en la convocatoria para el partido ante el Toledo. El centrocampista francés, que tampoco estará disponible por sanciónpara el duelo ante el Atlético de Madrid, se unió así a las ausencias en la sesión por lesión de Azpilicueta, Alexis, Nianzou y Mendy.
El Sevilla se enfrentará mañana martes al Toledo en el Salto del Caballo en la primera ronda de la Copa del Rey.
