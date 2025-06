Agoumé sigue aprovechando el escaparate y ya está en semifinales del Europeo sub 21

Lucien Agoumé, con Francia sub 21

No se va de vacaciones de momento. Lucien Agoumé sigue alargando su buen tramo final de temporada y revalorizándose ahora en el mapa continental defendiendo la casaca de su país, lo cual siempre es una buena noticia para este Sevilla FC que no anda sobrado de peloteros de primer nivel. Agoumé disfrutó este domingo de una nueva titularidad con Francia sub 21 en el Campeonato de Europa de la categoría y participó activamente en el triunfo de los galos sobre Dinamarca (2-3) que les otorga un puesto en las semifinales del torneo.

Agoumé completó 81 minutos comandando el medio del campo del combinado francés. Cissé, Merlin y Mathys Tel anotaron para el equipo galo, mientras que por Dinamarca marcaron Clement Bischoff y Oliver Sørensen. El rival de Francia en semifinales saldrá del encuentro que disputan los combinados de Italia y Alemania.

En el Tatran Stadion de Presov, los hombres de Gérald Baticle jugaron con un 4-3-3, con Lemaréchal, Tel y Odobert en ataque. Cissé, autor también de dos goles contra Polonia, fue titular en el centro del campo junto al sevillista Agoumé y Lepenant, mientras que Lukeba y Matsima formaron la defensa central, con Merlin y Doukoure en los laterales y Guillaume Restes en portería.

El club nervionense ya pagó cuatro millones de euros al Inter de Milán por el 50% del pase de Agoumé. Ahora el Sevilla FC tiene la opción de pagar otros cuatro millones y adquirir un 40% más del futbolista. Cordón tiene que hacer cuentas para ver qué le cuadra más a este Sevilla FC ante los posibles compradores que surjan por el jugador este verano.