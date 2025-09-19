Suscríbete a
+Nervión

Agoumé y las 'novias' del verano: «Nunca se habló de ofertas, porque no quiero salir»

El Sevilla abonó en verano lo que le restaba para quedarse con sus derechos como apuesta de cara al futuro

Lucien Agoumé: «Me sorprendió que Almeyda supiese de mi vida, dónde había jugado y qué había hecho»

Agoumé y las &#039;novias&#039; del verano: «Nunca se habló de ofertas, porque no quiero salir»
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lucien Agoumé llegó a Sevilla en enero de 2023 en calidad de cedido. Sus primeros meses no convencieron a la grada, pero sí al club, que decidió pagar cuatro millones al Inter de Milan por el 50 por ciento de sus derechos. Poco a ... poco, se fue asentando en el equipo hasta que se convirtió en el único brote verde del final de la campaña pasada. Sus prestaciones llevaron al Sevilla a abonar el 40 por ciento restante, con idea de hacer una gran venta en un futuro no tan lejano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app