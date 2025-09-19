Agoumé y las 'novias' del verano: «Nunca se habló de ofertas, porque no quiero salir»

Lucien Agoumé llegó a Sevilla en enero de 2023 en calidad de cedido. Sus primeros meses no convencieron a la grada, pero sí al club, que decidió pagar cuatro millones al Inter de Milan por el 50 por ciento de sus derechos. Poco a ... poco, se fue asentando en el equipo hasta que se convirtió en el único brote verde del final de la campaña pasada. Sus prestaciones llevaron al Sevilla a abonar el 40 por ciento restante, con idea de hacer una gran venta en un futuro no tan lejano.

De hecho, este verano sonaron cantos de sirena en torno al centrocampista, pero ninguna oferta en firme. No obstante, la dirección deportiva es consciente de que el francés es un buen activo para la plantilla, aunque Agoumé asegura a ABC de Sevilla que él sólo quiere estar en Nervión.

«No he hablado de ofertas ni de nada parecido, porque yo nunca he querido salir del club. Entonces, que se ha hablado mucho de mi nombre en varios sitios, pero la verdad es que ni yo, ni el presidente, ni el director deportivo hemos hablado de una salida posible. Estoy feliz aquí. El club está feliz de que siga. Entonces, vamos a seguir sumando juntos«, asegura.

Respecto a si estaría dispuesto a marcharse si el club lo necesita, el francés no tiene dudas de sus deseos: «Si el club necesita que le ayude, voy a intentar hacerlo. Pero la verdad es que creo que el nuevo director deportivo ha hecho las cosas de la mejor manera y mi salida no va a ser de actualidad, ni inminente. Estoy feliz de seguir aquí, de mi salida nunca se ha hablado».

Los malos resultados en casa

También se refirió a Agoumé sobre el ambiente que existe en el vestuario y cómo se vive la crispación en los partidos como local: «El vestuario siempre ha sido bueno, el año pasado también. El problema nunca ha sido entre nosotros, como grupo somos fuertes. La verdad que este año, a lo mejor, se puede notar un poquito más porque el míster le da más importancia a eso, pero el vestuario siempre ha estado bien. Vamos a seguir y a ir siempre a mejor para que se note más dentro del campo».

Además, el centrocampista reconoció que intentan abstraerse del mal ambiente: «Ese tema... nosotros tenemos que focalizarnos en lo que está en nuestra mano, y es jugar al fútbol. Cuando salimos al Ramón Sánchez-Pizjuán, salimos para defender el escudo del Sevilla, para dar el cien por cien y ganar el partido para hacer que la gente sea feliz. Esa ruptura entre directiva y afición, nosotros no la gestionamos. Lo único que intentamos hacer es dar felicidad, jugando bien, que es lo único que podemos hacer«.

Por último, Agoumé aseguró que no tiene un diagnóstico de los malos resultados en Nervión, pero sí que ve una buena evolución: «Creo que hay que mirar el lado positivo, sólo hay que mirar el último partido. Lo hicimos bastante bien, pero en lo que se refiere al fútbol, bastante bien no es suficiente. Durante el primer tiempo, el contrario estaba superado, pero en la segunda parte, hubo algunos episodios... tenemos que vivirlo siempre al máximo hasta el final para conseguir el resultado. El equipo va a volver a ganar en casa y vamos hacer que el Sánchez-Pizjuán sea nuestro templo otra vez«.