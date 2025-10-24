Agoumé será baja en el Atlético de Madrid - Sevilla

El Sevilla tendrá una importante baja más para el partido de la jornada undécima ante el Atlético de Madrid del próximo sábado 1 de noviembre (16.15 horas). Lucien Agoumé no podrá disputar el partido.

El centrocampista del Sevilla no podrá estar ... a disposición de Matías Almeyda al haber visto su quinta tarjeta amarilla durante el duelo ante la Real Sociedad disputado este viernes.

Agoumé fue amonestado durante la primera mitad del partido y anteriormente ya vio tarjeta amarilla en los partidos ante el Barcelona, frente al Elche, el Girona y el Athletic. El centrocampista internacional con las categorías inferiores de la selección francesa es indiscutible en los planes de Matías Almeyda tal y como demuestra el hecho de que ha sido titular en nueve de las diez jornadas disputadas hasta la fecha. Sólo se quedó sin jugar en el Sevilla-Villarreal. Con las lesiones de Mendy y Azpilicueta, Matías Almeyda tiene una nueva sensible baja para afrontar el regreso al Ramón Sánchez-Pizjuán. Más allá de la sanción, Agoumé fue sustituido al poco de comenzar el segundo tiempo y se retiró del terreno de juego cojeando y con evidentes signos de dolor.

