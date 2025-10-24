Suscríbete a
Agoumé será baja en el Atlético de Madrid - Sevilla

El centrocampista vio la quinta tarjeta amarilla ante la Real Sociedad

Agoumé pugna por un balón con Yangel Herrera
Agoumé pugna por un balón con Yangel Herrera AFP
El Sevilla tendrá una importante baja más para el partido de la jornada undécima ante el Atlético de Madrid del próximo sábado 1 de noviembre (16.15 horas). Lucien Agoumé no podrá disputar el partido.

El centrocampista del Sevilla no podrá estar ... a disposición de Matías Almeyda al haber visto su quinta tarjeta amarilla durante el duelo ante la Real Sociedad disputado este viernes.

