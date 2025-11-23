Suscríbete a
Agoumé, Alexis y Cardoso regresan a la lista de convocados del Sevilla FC para jugar ante el Espanyol

Matías Almeyda se lleva a 24 futbolistas a Barcelona, con la ausencias de Azpilicueta, Nianzou, José Ángel Carmona e Isaac Romero

Almeyda no se pone objetivos: «No me importa quién está arriba ni quién está abajo»

El Sevilla FC ha puesto rumbo a Barcelona, donde este lunes se medirá al Espanyol y Matías Almeyda ha ofrecido una lista de convocados en la que ha incluido a 24 jugadores. Las recuperaciones de Agoumé, Cardoso y Alexis Sánchez son ... las principales novedades para el entrenador argentino, que se lleva como tercer portero a Rafa Romero en lugar de Alberto Flores.

