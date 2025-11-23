Agoumé, Alexis y Cardoso regresan a la lista de convocados del Sevilla FC para jugar ante el Espanyol

No podrá contar todavía Almeyda con César Azpilicueta, que comenzó a ejercitarse este domingo, y Nianzou, lesionado de larga duración. Tampoco estará José Ángel Carmona, que tiene que cumplir ciclo de amonestaciones, mientras que Isaac Romero, que había comenzado esta semana a ejercitarse con el equipo, tampoco ha entrado finalmente en la lista de convocados.
La lista del Sevilla la forman: Odysseas, Nyland, Rafa Romero, Juanlu, Marcao, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Ramón, Suazo, Oso, Agoumé, Mendy, Gudelj, Jordán, Manu Bueno, Sow, Peque, Januzaj, Alfon, Ejuke, Vargas, Alexis y Akor.
