Agoumé, Alexis y Cardoso regresan a la lista de convocados del Sevilla FC para jugar ante el Espanyol

El Sevilla FC ha puesto rumbo a Barcelona, donde este lunes se medirá al Espanyol y Matías Almeyda ha ofrecido una lista de convocados en la que ha incluido a 24 jugadores. Las recuperaciones de Agoumé, Cardoso y Alexis Sánchez son ... las principales novedades para el entrenador argentino, que se lleva como tercer portero a Rafa Romero en lugar de Alberto Flores.

No podrá contar todavía Almeyda con César Azpilicueta, que comenzó a ejercitarse este domingo, y Nianzou, lesionado de larga duración. Tampoco estará José Ángel Carmona, que tiene que cumplir ciclo de amonestaciones, mientras que Isaac Romero, que había comenzado esta semana a ejercitarse con el equipo, tampoco ha entrado finalmente en la lista de convocados.

La lista del Sevilla la forman: Odysseas, Nyland, Rafa Romero, Juanlu, Marcao, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Ramón, Suazo, Oso, Agoumé, Mendy, Gudelj, Jordán, Manu Bueno, Sow, Peque, Januzaj, Alfon, Ejuke, Vargas, Alexis y Akor.