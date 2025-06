Agoumé, el agradable valor al alza que se destapa en el Sevilla FC y llama la atención en la Premier

Agoumé marca al polaco Kacper Kozlowski en el Europeo sub 21

No cabe duda de que la prioridad del Sevilla, antes de invertir, pasa por dar salidas y generar plusvalías que abran espacio salarial. Ello no quita que haya que atender ciertas operaciones ineludibles por los plazos marcados y que exigirán ahora un esfuerzo a la entidad para buscar rentabilidad más adelante. En dicha tesitura se encuentra Lucien Agoumé, un futbolista que se ha revalorizado en el tramo final de LaLiga con el Sevilla FC y que brilla con Francia estos días en el escaparate del Europeo sub 21, donde ha alcanzado como titular con los galos la semifinal ante Alemania.

Cordón se prepara para recibir este verano, salvo circunstancia extraña, ofertas por Lucien Agoumé, jugador que fue apuesta fuerte del anterior director deportivo Víctor Orta. El Sevilla FC ya le pagó al Inter de Milán 4 millones de euros por el 50% de sus derechos y ahora tiene como límite hasta el 31 de julio para hacerse con otro 40% del futbolista por una cifras algo inferior a los 5 millones. El Inter se guardaría siempre el 10% restante pensando en futuras ganancias por movimientos del centrocampista.

Y el Sevilla lo ha visto claro. A día de hoy, y pese a las dificultades económicas para afrontar cualquier tipo de gasto o fichaje, el club de Nervión tiene decidido ejecutar ese derecho de compra por otro 40% de Agoumé, como indicó ElDesmarque. En el Sevilla FC han hecho sus cálculos y quieren amarrar el 90% de los derechos económicos del jugador ante previsibles ofertas que llegarán a Nervión por encima de la inversión total realizada por el club.

En el Sánchez-Pizjuán avistan la plusvalía por el francés y tienen tiempo, más de un mes por delante aún, para ejecutar dicha opción. Ese margen puede dar lugar a que cuaje alguna venta antes (Juanlu, Badé, Lukebakio...) y el Sevilla FC gane capacidad de maniobra para desembolsar al Inter los casi 5 'kilos' previstos.

Cordón y su equipo piensan que Lucien Agoumé, de 23 años, va a seguir creciendo, ganando valor, con lo que ya sea este año o en el futuro generará plusvalías muy por encima de los 9 millones que el club sevillista habrá invertido en total para hacerse con el 90% del francés.

Sin ir más lejos, por sus características físicas y de juego, el nombre de Agoumé ya figura en la lista de posibles objetivos de varios conjuntos de la Premier League, donde el pivote parece tener un mercado ciertamente interesante. Clubes como el Tottenham, el Manchester United o el Arsenal tendrían al medio galo en el radar, con la intención de ofertar a partir de los 17 millones de libras, unos 20 millones de euros al cambio, según varios medios ingleses y del país de origen del jugador.

El Arsenal es el último club en aparecer en el horizonte de Agoumé. Si bien se espera que el realista Martin Zubimendi firme por los Gunners, el conjunto de Mikel Arteta también perdió a Jorginho este verano, ahora en el Flamengo, lo que significa que necesitarán un jugador más en el centro del campo si Thomas Partey se marcha como también parece. Agoumé se habría convertido en un objetivo para los del norte de Londres a un precio asequible para ellos por una de las estrellas de la selección francesa sub 21 en la Eurocopa.