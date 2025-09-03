La agenda de los cinco internacionales sevillistas

Disputadas las primeras tres jornadas de liga, toca pasar por el primer parón de selecciones de la temporada 25-26. Para muchos jugadores, este período supone recargar pilas y descansar hasta que se reanude de nuevo la competición doméstica. Para otros, defender la camiseta de su selección.

En la entidad nervionense, hay cinco futbolistas que pondrán rumbo a su país de origen para disputar los partidos de Clasificación al Mundial de 2026. Suazo (Chile), Vlachodimos (Grecia), Nyland (Noruega), Vargas (Suiza) y Gudelj (Serbia).

En el caso de Suazo, que debutó en partido oficial con la camiseta sevillista en el último partido frente al Girona, se enfrentará a Brasil en el Maracaná y a Uruguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile los días 5 y 10 de septiembre, respectivamente. Asimismo, Vlachodimos, natural en las convocatorias de la selección griega, se medirá las caras ante Bielorrusia y Dinamarca en los dos primeros partidos de clasificación para Grecia los días 5 y 8 de septiembre, ambos en territorio heleno.

El otro arquero que tendrá compromiso internacional será Nyland, con un amistoso el día 4 ante Finlandia en terreno noruego y cinco días más tarde, un partido de clasificación al Mundial frente a Moldavia, también en el país nórdico. Por su parte, el suizo Vargas, que superó los 50 partidos como internacional en el mes de marzo, comenzará su andadura hacia el campeonato del mundo recibiendo a Kosovo y a Eslovenia los días 5 y 8 de septiembre.

Por último, el capitán del Sevilla, Nemanja Gudelj, tiene un doble duelo importante para el devenir de Serbia, que actualmente se encuentra tercera clasificada con cuatro puntos en dos partidos. El sábado 6 de septiembre se enfrentará a Letonia y finalizará su parón de selecciones tras el Serbia - Inglaterra del martes 9 de septiembre.

