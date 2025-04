Un aficionado canario fue al Sánchez-Pizjuán y se quejó de esto: «Un consejo para los que vengan»

El Ramón Sánchez-Pizjuán es uno de los estadios que más aprieta de la liga española tanto por la apasionada afición sevillista como por la fisionomía del feudo de Nervión. Aunque el actual consejo de administración cuenta con un proyecto para hacer un nuevo estadio, el actual Sánchez-Pizjuán ha ido reformándose en los últimos años para adaptarse a los nuevos tiempos. La sede del Sevilla FC es uno de los pocos estadios que mantienen aún la esencia de otra época, aunque se haya quedado algo anticuado.

El pasado fin de semana tuvo lugar en Nervión el Sevilla - Atlético de Madrid, al que acudieron casi 35.000 personas y en el que se vivió un auténtico ambientazo. Algo que destacó un aficionado canario que se dedica a analizar los diferentes estadios de fútbol a través de sus redes sociales.

Se trata de un estudiante de periodismo deportivo al que le sorprendió la inclinación de la grada del Sánchez-Pizjuán. «Da vértigo estar aquí, en otros estadios en el que el grado de inclinación es mucho como en el Villamarín, el Camp Nou o el Bernabéu se ponen unas barandillas delante de los asientos para que la gente no se caiga, pero aquí eso no pasa... y me da miedo», explica este usuario en un vídeo que cuenta con 14.400 'me gusta' en TikTok.

El canario explica que esta inclinación favorece a la «acústica» y «se gana ambiente» en el estadio, que es uno de sus puntos fuertes. No obstante, recomienda a aquellos que visiten el primer anfiteatro del Sánchez-Pizjuán que tengan «cuidado» para no caerse por dicha inclinación: «Un consejito para los que vengan, tengan mucho cuidado, mucha precaución y no se aceleren porque se pueden caer».