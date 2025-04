La afición volverá a mostrar su enfado con la directiva del Sevilla FC

Cita importante en Nervión tanto en lo deportivo como en lo institucional. Las dos derrotas consecutivas del Sevilla ante Athletic y Betis han detonado la exigua paciencia que la afición sevillista estaban guardando con los gestores de la entidad. Las expectativas tampoco son muy ... halagüeñas para hoy en el choque ante el Atlético de Madrid, de ahí que el sevillismo se haya organizado para manifestarse esta tarde a modo de protesta por la deriva del Sevilla.

De esta forma, cerca de 50 entidades, la mayoría peñas sevillistas, se han unido bajo el lema 'Sevilla somos nosotros' para pedir la dimisión de la actual directiva del club hispalense. La cita tendrá lugar hoy a partir de las 14.00 horas, antes del choque Sevilla - Atlético, que dará comienzo a las 16.15 horas. Una manifestación que se centrará en el mosaico de Preferencia del Ramón Sánchez-Pizjuán, tal y como ya ocurriese el pasado mes de septiembre en la previa del partido de ida frente al Getafe.

Unas protestas que se han organizado a través de las redes sociales, en las que se ha hecho un llamamiento a toda la afición para que las respalde. Según el comunicado, serán 46 las peñas que se han adherido a esta manifestación, además de Biris Norte y el colectivo Pequeños Accionistas del Sevilla. Además, se ha pedido a los asistentes que porten banderolas, pancartas y bengalas para alzar bien la voz contra el actual consejo de administración.

Momento clave de la temporada

Por tanto, se espera un ambiente muy caldeado hoy, en un momento absolutamente clave para la temporada del Sevilla. Los de García Pimienta son undécimos en la tabla, a cuatro puntos de Europa y a nueve del descenso. El calendario de este mes de abril será el que fije cuál será el objetivo real de un equipo que no ha logrado tener una continuidad puntuando.

No lo tendrá fácil el equipo frente a los colchoneros. No obstante, una victoria, la primera del año como local, ante los de Simeone sería un gran paso para que el incendio no se propagase demasiado tras el choque, puesto que la afición está dispuesta a seguir con las protestas una vez finalice el encuentro. Sólo una racha de buenos resultados será capaz de apaciguar los ánimos y aportar paz a Pimienta (y a los dirigentes), aunque la realidad es que el sevillismo ya no quiere a nadie de los que se encuentran actualmente en el club.