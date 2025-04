La afición del Sevilla FC convoca nuevas protestas en la previa del partido ante el Atlético: «Si no luchamos, ya hemos perdido»

Se prevé un domingo movido en Nervión. García Pimienta se la juega ante el Atlético de Madrid y el Sevilla FC podría caerse del todo de la pugna por los puestos europeos. La derrota ante el Betis del pasado domingo no sentó nada bien al sevillismo, no tanto por el resultado como por la forma de caer ante el eterno rival. El equipo blanquirrojo firmó una segunda mitad del encuentro sin alma, a pesar de ir 2-1 en contra el marcador. La sensación que impera es que no se ha trabajado bien este partido que, además de ser importante por la rivalidad, también lo era por seguir en la senda del objetivo europeo.

Tras encadenar dos derrotas consecutivas, no parece que el duelo ante el Atlético de Madrid sea el mejor escenario para calmar los ánimos. Mucho menos cuando varios sectores de la afición sevillista han hecho un llamamiento para que el sevillismo se una y proteste contra la directiva del club durante la previa de este duelo, correspondiente a la jornada 30.

De esta forma, algunos grupos de aficionados piden al sevillismo que se reúna el próximo domingo a las 14.00 horas en el mosaico principal de Preferencia. Además, piden que vayan ataviados con pancartas, banderas y bengalas para protestar activamente contra el rumbo que está cogiendo el Sevilla FC en los últimos tiempos: «Si no luchamos, ya hemos perdido».