El admirador de Reyes que Iraola modeló y ahora amenaza al Sevilla: «Competimos siempre»

Álvaro García igualó a Alberto Bueno como máximo goleador histórico del Rayo Vallecano en Primera

Los fichajes de Cordón tiran del carro en este Sevilla FC

Álvaro García celebra su gol ante el Atlético
Álvaro García celebra su gol ante el Atlético
Samuel Silva

El Sevilla FC buscará prolongar su racha de visitante en Vallecas, donde lo espera el Rayo de Álvaro García. El utrerano, seguidor del equipo sevillista y con José Antonio Reyes como gran ídolo de la infancia, se convirtió esta semana en el máximo ... goleador histórico del conjunto vallecano en Primera División. Tras batir a Jan Oblak para lograr el segundo tanto rayista en el Metropolitano, Álvaro consiguió su gol número 28 en la máxima categoría, igualando a Alberto Bueno.

Comentarios
0
