El admirador de Reyes que Iraola modeló y ahora amenaza al Sevilla: «Competimos siempre»

El Sevilla FC buscará prolongar su racha de visitante en Vallecas, donde lo espera el Rayo de Álvaro García. El utrerano, seguidor del equipo sevillista y con José Antonio Reyes como gran ídolo de la infancia, se convirtió esta semana en el máximo ... goleador histórico del conjunto vallecano en Primera División. Tras batir a Jan Oblak para lograr el segundo tanto rayista en el Metropolitano, Álvaro consiguió su gol número 28 en la máxima categoría, igualando a Alberto Bueno.

No ha sido un comienzo de temporada sencillo para el Rayo, donde todavía no ha ganado en Vallecas aunque sí empató ante el Barcelona. La única victoria la logró de visitante ante el Girona, con lo que los de Íñigo Pérez buscan despegar en LaLiga antes de comenzar la próxima semana su aventura europea en la Conference League. Para ello contarán con Álvaro García, que, además de intentar superar ese registro goleador, vivirá un duelo especial ante 'su' Sevilla. «Competimos siempre, donde sea y como sea», señaló el propio Álvaro tras la derrota por la mínima ante el Atlético.

Criado en la cantera utrerana, Álvaro García no pasó por los escalafones inferiores ni del Sevilla ni del Betis, pero se labró un nombre en ese fútbol modesto. Tras pasar por el San Fernando, el Granada y el Racing, en el Cádiz de Álvaro Cervera se puso en la órbita de equipos importantes e incluso su paisano Joaquín Caparrós lo metió en la agenda del Sevilla, aunque finalmente sería el Rayo Vallecano quien le dio la oportunidad de jugar en Primera. 4,5 millones de euros con destino al Cádiz y una carrera por realizar en la capital de España.

El utrerano cumple ahora su octava temporada en el conjunto de Vallecas, seis en la máxima categoría, y ya como un futbolista consolidado, aunque en su llegada al equipo madrileño no lo tuvo fácil. «Lo paso mal al principio porque no era titular, y luego llega Andoni (Iraola) que me marca mucho», admitió Álvaro García en una entrevista con El Mundo, en la que destacó también a su actual entrenador: «Los dos tienen la misma idea. Lo tiene todo súper controlado. Es muy pesado, nos mete mucha intensidad».

Indiscutible para Íñigo Pérez, con quien disputó 36 encuentros de LaLiga el pasado año, con cuatro goles y cinco asistencias, Álvaro García será una de las amenazas del Rayo. Los de Almeyda buscarán la tercera victoria seguida lejos de Nervión, pero para ello tendrán que contrarrestar la velocidad y olfato de gol del extremo. Un utrerano que idolotraba a Reyes y que ha llenado ahora su pueblo de camisetas del Rayo, un club en el que quiere seguir haciendo historia.