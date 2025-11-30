Suscríbete a
El acta de Munuera Montero relata la advertencia de suspensión del derbi Sevilla - Betis

El colegiado andaluz reunión a los delegados en el vestuario arbitral durante la pausa del partido

Samuel Silva

Estaba siendo un derbi sin excesiva polémica, más allá de acciones puntuales, hasta el minuto 79. En un saque de esquina a favor del Sevilla, la grada de Gol Norte comenzó a lanzar objetos hacia el área, donde se encontraban una mayoría de futbolistas ... del Betis, lo que llevó a Munuera Montero, colegiado del encuentro a parar el partido, y dialogar con el delegado de campo para que se realizara un aviso por megafonía.

