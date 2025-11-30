El acta de Munuera Montero relata la advertencia de suspensión del derbi Sevilla - Betis

Estaba siendo un derbi sin excesiva polémica, más allá de acciones puntuales, hasta el minuto 79. En un saque de esquina a favor del Sevilla, la grada de Gol Norte comenzó a lanzar objetos hacia el área, donde se encontraban una mayoría de futbolistas ... del Betis, lo que llevó a Munuera Montero, colegiado del encuentro a parar el partido, y dialogar con el delegado de campo para que se realizara un aviso por megafonía.

Siete minutos después, nuevamente se produjeron esos lanzamientos y ya el árbitro andaluz aplicó el protocolo enviando a ambos equipos a los vestuarios. Incluso, como relata en el acta, Munuera Montero advirtió a los delegados de ambos equipos que suspendería el derbi en el caso de que continuasen cayendo objetos sobre el terreno de juego, algo que no sucedería ya hasta la finalización del partido.

«En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos», escribió Munuera Montero en el acta. «Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios», agrega el colegiado andaluz.

Posteriormente, Munuera Montero desvela lo que sucedió en la caseta cuando ordenó a ambos equipos retirarse del terreno de juego. «En el vestuario arbitral se reunió a los delegados de ambos equipos, directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo, para informarles sobre la situación y advertirles que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido. Se solicitó al coordinador de seguridad que garantizara la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido. El coordinador, tras esperar un tiempo prudencial, informó que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación. Los equipos regresaron al terreno de juego aproximadamente 15 minutos después y el partido se reanudó alrededor de 18 minutos después de la suspensión. El partido continuó sin nuevos incidentes», recoge el colegiado.

La expulsión de Isaac Romero

También recoge el acta arbitral el motivo de la expulsión de Isaac Romero, con una descripción de la acción desde el punto de vista de Munuera Montero. «En el minuto 84, el jugador (7) Romero Bernal, Isaac fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado con uso de fuerza excesiva», escribió el árbitro en el acta, lo que hace complicado un posible recurso del Sevilla para evitar una sanción.