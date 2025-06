Accionistas Unidos y su posición ante la 'tercera vía' del Sevilla: «Nos deben convencer con su plan»

El Sevilla FC está en venta, pero no mucho. Es lo que se puede entender después de escuchar a todas las partes en los últimos días, puesto que José María del Nido Carrasco, presidente sevillista, asegura que no ha habido «ofertas, a pesar de que ha habido personas que se han acercado para interesarse».

De otro lado, la denominada 'tercera vía' sevillana ya se abre a los medios de comunicación admitiendo el interés por comprar. «Lo único que puedo decir es que si se dan las circunstancias, respetando a todas las partes, que las partes que quieran vender, vendan. Si Antonio decide comprar, que además soy conocedor de que tiene dinero para comprar el Sevilla, tiene la capacidad y tiene el dinero, sería un magnífico presidente de Sevilla. Es lo único que puedo decir. Y además estoy convencido que se rodearía de gente también que haría mucho por el club», declaró Fede Quintero en una entrevista la semana pasada.

En paralelo, un José María del Nido Benavente debilitado accionarialmente tras perder el paquete de 'los americanos', sigue intentando doblegar al actual consejo a través de los juzgados sin éxito. Toda esta situación ha sido valorada por Joaquín González, presidente de Accionistas Unidos, una de las entidades convocantes para la manifestación de este 26 de junio: «Queremos gestores que busquen lo mejor para el Sevilla. Buenos gestores, no que se pongan al mando por dinero».

En una conversación con ABC de Sevilla, el máximo representante de este colectivo de accionistas del Sevilla asegura que «desconoce» si hay «una tercera vía real o sólo son rumores». No obstante, tiene claro que, de haber compradores, éstos deben tener en cuenta a la masa social de la entidad hispalense. «Les diría a los nuevos inversores que no pueden gestionar sin la afición. Nos deben convencer con su plan, no entrar a las bravas con dinero. Tenemos la cabeza fría y deben hablar con nosotros, porque también somos accionistas y representamos a miles de sevillistas. Si lo hacen, bien«, explica Joaquín González.

La fractura accionarial que existe en el Sevilla es un motivo de gran preocupación para Accionistas Unidos, que en varias ocasiones ha solicitado unión entre todas las grandes familias: «Llevamos dos años pidiendo paz y ninguna de las dos partes quieren. Si es por ellos, seguiremos los siguientes 50 años así y todo por temas de dinero. Esa es la pena».

