Accionistas Unidos insiste a la Junta de Andalucía para la declaración del Sevilla como BIC

Accionistas Unidos (AU) no cede en su empeño de que el Sevilla Fútbol Club sea declarado Bien de Interés Cultural Etnológico (BIC), tras la solicitud formulada en febrero de 2023 y presentada después a la Junta de Andalucía, y que ahora ha sido ... respaldada por 203 peñas, además de las más de 6.000 firmas que han recogido entre el sevillismo.

«AU-SFC, solicita a la Junta de Andalucía, que, tras casi dos años de espera, resuelva el expediente administrativo y apruebe la calificación del SFC, como Bien de Interés Cultural Etnológico», se recoge en el nuevo comunicado de la asociación, en el que destaca las adhesiones que ha tenido la iniciativa.

Así, entre las peñas y colectivos sevillistas adheridos, destacan las cinco peñas más antiguas del club: PS Puerta Carmona, PS Al Relente, PS Macarena, PS San Bernardo y PS de Los Palacios y Villafranca. Asimismo, se adhieren colectivos de gran prestigio entre el sevillismo, como Biris Norte, Federación de Peñas, Patrimonio Sevillista, Sevillismo Unido, o la Asociación José María Cisneros Palacios.

La petición de AU ha trascendido fronteras, tanto de la provincia como del extranjero, después de que también se hayan sumado a la iniciativa las peñas sevillistas de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Zaragoza, Badajoz, Ceuta, Ubrique, Huelva, Palos de la Frontera, Granada, Almería, Antequera, Almonte, Arcos de la Frontera, Baeza, Aracena, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Elche, Alicante, Lleida, Tarifa, Jabugo, Monesterio, Bonares, Valladolid, Priego de Córdoba, La Carlota, Londres, Buenos Aires, Nueva York, Paris, Indonesia, Escandinavia, o Escocia.

«En el terreno institucional, se han adherido a esta propuesta, además del propio club, los cuatro Grupos Municipales de la ciudad: PP, PSOE, IU-Podemos y Vox, así como la propia Corporación Municipal que aprobó en el pleno, unánimemente, una declaración institucional en tal sentido», se añade en el comunicado.