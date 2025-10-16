Suscríbete a
Accionistas Unidos insiste a la Junta de Andalucía para la declaración del Sevilla como BIC

203 peñas sevillistas se han unido a la petición formulada por la asociación en 2023

La Junta de Accionistas Unidos
Samuel Silva

Accionistas Unidos (AU) no cede en su empeño de que el Sevilla Fútbol Club sea declarado Bien de Interés Cultural Etnológico (BIC), tras la solicitud formulada en febrero de 2023 y presentada después a la Junta de Andalucía, y que ahora ha sido ... respaldada por 203 peñas, además de las más de 6.000 firmas que han recogido entre el sevillismo.

