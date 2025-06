El himno del Sevilla FC sonó en El Hormiguero gracias a Roberto Leal: «Es una manera preciosa de acabar»

El presentador del programa del 'rosco', Roberto Leal, visitó la pasada noche el programa de su compañero de cadena 'El Hormiguero', para celebrar su quinto 'cumpleaños' como presentador de 'Pasapalabra'.

Durante la entrevista, Pablo Motos y el originario de Alcalá de Guadaíra conversaron sobre una amplia variedad de temas. Desde sus inicios en televisión, su juventud e incluso su traspaso en 2020 de RTVE, como presentador de Operación Triunfo, a Atresmedia para ser presentador de uno de los concursos líderes. Incluso, tuvo tiempo para demostrar sus dotes artísticos a través de un graffiti de las Hormigas más famosas de la televisión.

Durante la velada, se produjo una fusión entre ambos programas cuando propusieron a Leal jugar al rosco de 'Pasapalabra', pero en formato musical.

Roberto Leal, un gran sevillista

El alcalareño fue superando letra a letra todas las canciones del rosco, aunque este tuvo una duración menor ya que solo llegó hasta la letra 'M'. En ese momento, cuando parecía que había acabado el juego y se iba a despedir, el director de 'El Hormiguero', Jorge Salvador, pidió una última letra: «con la S».

Pablo Motos accedió y retó a su invitado: «a ver si la reconoces». El periodista sevillano, antes de escuchar el fragmento de la canción, dijo emocionado: «Hombre si es lo que estoy pensando es una manera preciosa de acabar».

Sonó el primer segundo de la misteriosa canción y a Leal le faltó tiempo para levantarse con los brazos abiertos y gritar «Vámonos». Y, como era de esperar, adivinó la 'última' letra del rosco: «el himno del Sevilla, de mi amigo el Arrebato».

Roberto Leal, con sus amigos, celebra la séptima Europa League del Sevilla FC en Budapest @Robertolealg

Muy emocionado, de pie y con los brazos abiertos, el alcalareño se despidió del plató de 'El Hormiguero' al son de «y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte», después se tocó varias veces en el corazón, ya que Roberto Leal es, ante todo, un gran sevillista.

Roberto Leal se llevó el rosco musical

Antes de vivir un momento inolvidable, Roberto Leal también demostró sus dotes musicales y su afición por la música de diferentes idiomas y géneros, aunque él mismo apuntó que era más de «producto nacional».

Así, el inicio de las canciones que pillaba en «un microsegundo» eran las que estaban compuestas en castellano, mientras que las anglosajonas como 'Girl Just Wanna Have Fun' de Cyndi Lauper o 'Can't Get You Out Of My Head' de Kylie Minogue, tuvo que tararearlas para dar con su título o autor.

Roberto Leal en una imagen de archivo telepasión

Por su parte, Pablo Motos afinó en el tipo de canciones que pillaba a la primera: «tirando para el sur, ahí aciertas todas». En parte, es cierto, ya que no tardó en averiguar y ponerse a cantar y 'bailar' canciones como 'Bulería' de Bisbal, 'Sarandonga' de Lolita o 'El aire de la Calle' de Los Delinqüentes.

Otras canciones y artistas que conocía bien eran las de su infancia y juventud, como 'Hijo de la luna' de Mecano o 'I want it that way' de los Backsreet Boys. Al sonar esta conocida melodía, le trajo recuerdos de su infancia y contó una divertida anécdota: «Yo me quería peinar como Nick Carter, pero evidentemente no me comía nada».

A pesar de sus gustos musicales, Roberto Leal averiguó las trece canciones (más una, el himno del Sevilla FC) del rosco, ya que por necesidades de la producción, nio hubo más tiempo para completar el abecedario. Así, se convirtió en el tercer concursante, junto a Aitana y Antonio Orozco, en participar en este divertido juego.