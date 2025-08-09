Vlachodimos consuma la 'revolución' de la portería del Sevilla FC

Pocos movimientos, pero muy concisos. Antonio Cordón avanza lentamente en una complicada planificación, que depende casi por completo en la venta de, al menos, un par de jugadores. De ahí que, hasta ahora, el director de fútbol del Sevilla FC sólo haya podido ... incorporar a Gabriel Suazo al plantel blanquirrojo. Un fichaje que, por cierto, ha caído de pie en el vestuario. Y además a coste cero.

Lo mismo se espera de Odisseas Vlachodimos, el cual aterrizará en Sevilla a principios de la próxima semana para pasar los pertinentes reconocimientos médicos y firmar su nuevo contrato. Aunque se esperaba su llegada durante este fin de semana, las partes han acordado su llegada tras el amistoso que el Sevilla disputará este domingo en Toulouse.

El segundo fichaje de Cordón de este verano es un portero con caché, que llega cedido del Newcastle. Y es que el extremeño tenía claro que una de sus líneas este verano era la de darle un cambio de aires a la portería sevillista, a pesar de que el club tenía otros planes para esta demarcación.

La llegada de Odisseas Vlachodimos al Sevilla FC ha sido el toque definitivo para Álvaro Fernández. El riojano sabe que debe marcharse del club nervionense, a pesar de haber firmado recientemente su renovación hasta 2028. Un error de cálculo derivado de los bandazos de la gestión del club hispalense de los últimos meses. No obstante, Antonio Cordón parece haberle encontrado una solución a este tema, con el que piensa 'revolucionar' la portería sevillista.

Un préstamo por otro, el director de fútbol persigue elevar el nivel de este área dándole a Nyland un contrincante que le pueda competir el puesto. Una fórmula en la que no hay hueco para Álvaro, el cual recaló en el conjunto sevillista el pasado verano como agente libre. El riojano firmó para una sola temporada, pero fue renovado por dos más el pasado mes de mayo, antes de producirse el cambio en la dirección deportiva.

Ahora, Cordón ve en el Deportivo de La Coruña un destino idóneo para el meta, que lleva un mes sin aparecer en la lista de Matías Almeyda para los compromisos de esta pretemporada. El riojano es el principal candidato para la portería del Dépor tras la salida de Helton Leite, su cancerbero titular. El conjunto coruñés ha ingresado unos 300.000 euros por esta venta al Fortaleza brasileño, pero toda la caja que está haciendo este verano es para fichar a un '9' de garantías.

De ahí que los gallegos no contemplen un traspaso, según han confirmado fuentes del club coruñés a ABC de Sevilla. La idea del Dépor es la de fichar a coste cero a su guardameta, siendo Álvaro Fernández una de las opciones que más gusta. Fran Vieites o Nicola Leali son otros nombres que se han barajado, aunque el guardameta bético ya los ha rechazado.

En lo que al Sevilla FC se refiere, el club prefiere abrirse a una cesión con opción de compra, la cual sería obligatoria en el caso de que el Deportivo subiera de categoría. El sevillista es el candidato que más gusta a Hidalgo, puesto que fue su portero titular en la temporada en la que coincidieron en el Huesca.

Apuesta por la cantera

Con Álvaro fuera de Nervión, la idea del Sevilla es la de promocionar a Alberto Flores para completar la nómina de cancerberos. El director de fútbol le ha pedido paciencia al canterano y que se quede en el Sevilla FC como tercer portero del primer equipo, pero manteniendo su ficha del filial. De esta forma, el de Fuentes de Andalucía podrá alternar con Jesús Galván, cada vez que éste lo necesite para el Sevilla Atlético.

Tras la gran temporada que firmó la campaña pasada, Alberto Flores ha sido seducido por varios equipos de Segunda división, pero el canterano de 21 años prefiere quedarse en su casa y aprovechar las oportunidades que Matías Almeyda quiera ir dándole a lo largo de la próxima temporada. Un premio para el joven portero, que registró quince porterías a cero en las 30 jornadas que disputó con el Sevilla Atlético. Un rendimiento que le llevó a renovar por dos temporadas más con el Sevilla, el club en el que se ha formado desde que era un niño.