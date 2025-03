El Valencia, pendiente de la resolución del caso de Gonzalo Montiel

Las novedades judiciales en el caso de Gonzalo Montiel son vitales para el futuro inmediato del jugador y del Sevilla. El argentino es un descarte evidente del club y su alto sueldo tiene sometida en gran medida a la planificación. La idea de Víctor ... Orta era la de buscarle una salida el pasado verano, pero su papel de imputado en un delito de abuso sexual disuadía a todo aquel que preguntaba por él. El jugador tuvo que declarar en un juicio el pasado mes de junio, viajó hasta su país para hacerlo con la venia del Sevilla. El albiceleste se reenganchó al equipo blanquirrojo tarde este verano con motivo de la celebración de la Copa América, pero García Pimienta ya tenía indicaciones de no contar con el lateral diestro.

Desde un primer momento, la idea del Sevilla ha sido cederlo o traspasarlo, puesto que al jugador aún le quedan dos años de contrato y su sueldo es una losa para la entidad. Ahora, el mercado de invierno se aproxima y el Sevilla FC está tan necesitado de incorporar jugadores, como de dar salida a algunos propios. Las limitaciones a las que está sometido el club en el plano económico hacen que todas las operaciones se miren con lupa. Un puzzle con el que tiene que jugar la dirección deportiva para poder responder al mayor número de necesidades con los mínimos movimientos posibles. De sobras es sabido que las carencias del equipo en ataque han hecho que sea prioritario incorporar a un extremo y, si es posible, a un delantero.

La llave de esta segunda operación la tiene Montiel. Con el proceso judicial ya encauzado para su sobreseimiento, los clubes tendrán menos problemas a la hora de barajar su incorporación. Además, aunque en el Sevilla apenas ha disfrutado de minutos, el defensa es un fijo para Lionel Scaloni. Su rendimiento con la albiceleste es bueno y un aval de cara al mercado de fichajes.

Según ha podido conocer este periódico, el Valencia ha tanteado la posibilidad de incorporar a Gonzalo Montiel en enero para suplir la baja de Thierry Correia, un fijo para Rubén Baraja. El lateral padece una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, lo que se traduce en una temporada completamente perdida para el jugador luso. Un fuerte contratiempo para el conjunto valencianista, que ocupa puestos de descenso con diez puntos, pero dos encuentros menos, consecuencia de la DANA. El Valencia está tanteando varias opciones para reforzar la plantilla y darle un vuelco a su situación. Así, además de Montiel, el foco lo tienen puesto en Iván Fresneda, del Sporting de Portugal. No obstante, el club luso acaba de cambiar de entrenador y no tiene claro si Joao Pereira cuenta o no con el madrileño.

Respecto a Montiel, el Valencia descartó de primeras la cesión del jugador del Sevilla tras conocer el proceso judicial que mantiene abierto en Argentina. No obstante, la petición del fiscal de absorberlo tras considerar que las pruebas contra él no son suficientes podría cambiar radicalmente el panorama para el Valencia. Cabe recordar, que el equipo che ya tiene en el vestuario a Rafa Mir, el jugador sevillista está cedido por esta temporada y están inmerso en otro caso de presunto abuso sexual. Una situación muy delicada.

Posible archivo del caso

No obstante, la causa por presunto abuso sexual contra Montiel está cerca de tomar un giro definitivo. El proceso analiza los hechos ocurridos en la Nochevieja de 2019, cuando el jugador sevillista celebró una fiesta en su domicilio familiar de La Matanza. Según han informado diferentes medios argentinos, la denunciante señala al futbolista, pero el fiscal Luis Alberto Brogna ha solicitado su sobreseimiento, argumentando falta de pruebas concluyentes y señalando «contradicciones en el relato de la denunciante». Esto podría derivar en el archivo del caso.

Por su parte, Raquel Hermida, abogada de la denunciante, ha pedido que no se cierre la investigación y que otro fiscal asuma la dirección del caso. La Justicia deberá decidir si la solicitud de sobreseimiento prospera o si se avanza hacia un juicio oral.

Fichar a un delantero

Este giro del caso llega en buen momento para el Sevilla, el cual intentó renovar la cesión del jugador al Nottingham Forest el pasado verano. Una operación que no se concretó y la dirección deportiva sevillista siguió moviendo su nombre. PSV Eindhoven y varios clubes latinoamericanos transmitieron interés, pero las ambiciones deportivas del jugador y este proceso judicial anularon toda posibilidad de salida. Unas circunstancias que han lastrado a la planificación.

Ahora, al Sevilla le urge resolver la situación para tener más margen de movimiento en enero. El equipo cuenta con carencias en todas las líneas, pero la más apremiante se encuentra en el ataque. La venta de Lucas Ocampos se quedó sin cubrir y Orta trabaja en la incorporación de Rubén Vargas para apuntalar los extremos. No obstante, para que pueda haber otro fichaje, es vital que alguno de los descartes salga del plantel hispalense. Lo ideal es que lo haga un perfil como Montiel, que aligera sensiblemente la masa salarial, y abre la puerta al fichaje de un delantero.

Marcao, Pedro Ortiz y Suso son otros jugadores llamados a salir más pronto que tarde. A excepción del canterano, son también futbolistas costosos para el club y a los que no le está sacando rendimiento. Suso finaliza contrato en junio de 2025 y, a partir de este enero puede negociar una salida.