Unai López, opción para reforzar el centro del campo del Sevilla

Antonio Cordón sigue trabajando para poder brindarle a Matías Almeyda la mejor plantilla posible dadas las limitaciones actuales del Sevilla. El director deportivo estudia de qué manera en enero puede fortalecer la plantilla y son varias las posiciones que están marcadas para ... poder ser reformuladas más pronto que tarde. Una de las áreas en las que puede haber retoques es el centro del campo y Unai López aparece como opción para los nervionenses.

El centrocampista del Rayo Vallecano acaba contrato en junio de 2026, por lo que podría salir en enero a un bajo precio o el próximo verano como agente libre si finalmente no renueva su contrato con el cuadro madrileño. No es el Sevilla el único club que está atento a la situación de Unai López, ya que, según el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, además de los hispalenses, el Mallorca y el Girona igualmente estudian su incorporación.

Unai López, de 30 años y formado en las categorías inferiores del Athletic Club, es uno de los futbolistas más utilizados por Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano. Esta campaña ha participado en 15 encuentros oficiales con el equipo franjirrojo siendo once de ellos en LaLiga, competición de la que se han disputado hasta la fecha 12 jornadas.