Suscríbete a
+Nervión
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Unai López, opción para reforzar el centro del campo del Sevilla

El futbolista del Rayo acaba contrato en junio

El Sevilla FC apunta un beneficio de 28,4 millones por las ventas de Badé, Lukebakio e Idumbo

Unai López disputa un balón a Lewandowski
Unai López disputa un balón a Lewandowski AFP

N. P.

Antonio Cordón sigue trabajando para poder brindarle a Matías Almeyda la mejor plantilla posible dadas las limitaciones actuales del Sevilla. El director deportivo estudia de qué manera en enero puede fortalecer la plantilla y son varias las posiciones que están marcadas para ... poder ser reformuladas más pronto que tarde. Una de las áreas en las que puede haber retoques es el centro del campo y Unai López aparece como opción para los nervionenses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app