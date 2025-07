Turno para Cordón a tres semanas del fuego real en el Sevilla FC

Tres semanas faltan para que el Sevilla haga su debut en LaLiga ante el Athletic Club en San Mamés. Ya no se trata de un problema de falta de fichajes a estas alturas, que también, sino de la gran dificultad para poder habilitar ... administrativamente a los que ya están. La buena imagen dada por los de Almeyda el sábado en la prueba ante el Schalke 04 (2-4) invita a pensar que el argentino y su cuerpo técnico engrasan la máquina en la senda correcta y que, más o menos, a falta de los recomendables refuerzos en todas las líneas, el equipo llegaría con ciertas garantías competitivas a ese primer envite de la temporada en La Catedral. Sin embargo, dicho escenario dista de la realidad. El once titular que Almeyda sacó en el Veltins Arena, con sus mejores armas sobre el campo, no podría ser alineado a día de hoy en LaLiga, toda vez que elementos importantes y que tuvieron un papel determinante en el choque, caso de Akor Adams, Gabriel Suazo o Rubén Vargas, no están inscritos aún en la competición y no lo podrán hacer hasta que el club logre el espacio salarial requerido por el control económico a través de alguna venta importante y dando salida a algunos de los costosos descartes.

El equipo comienza a carburar con Almeyda, que no es poco, pero ahora es el turno de Cordón. Inexcusablemente. La semana que arranca se antoja decisiva en cuanto a las faenas que debe ir definiendo el director de fútbol. En este sentido, debe clarificar sin más demora el futuro de Juanlu Sánchez después de más de un mes de tiras y aflojas entre el Sevilla y el Nápoles por su traspaso. Los clubes no han hecho más que lanzarse órdagos y mostrar posiciones poco flexibles en una negociación que interesaría llevar a buen puerto a ambos. De momento, al Sevilla no le tembló el pulso este fin de semana para llevarse al jugador a Alemania y alinearlo durante media hora en el amistoso ante el Schalke. Se espera todavía el paso definitivo del Nápoles. El Sevilla no quiere menos de 17 millones de euros. Necesita ese dinero. Si la operación del quinteño no cuaja, el club tendrá que buscar los recursos por otro lado, impulsando otra venta para desatascar una planificación que entra en el siguiente nivel de urgencia. Resulta materialmente improbable traer nuevas caras si no se generan ingresos y salen descartes.

Un buen traspaso como el de Juanlu, cuyas plusvalías serían íntegras para el club al tratarse de un futbolista canterano, facilitaría mucho las cosas o cuanto menos daría oxígeno al comprimido margen de maniobra de Cordón para las diferentes operaciones que tiene pendientes. El panorama no está siendo fácil. A su apuesta por mantener una postura de fuerza para no «malvender» a Juanlu y aferrarse con todo al valor que el Sevilla le da a su jugador, se une que el mercado no se está moviendo por ahora todo lo esperado y siguen sin aparecer propuestas en firme y convincentes por aquellos futbolistas susceptibles de cristalizar un suculento traspaso, caso de Badé, Lukebakio o incluso Sow y Agoumé. La mayoría de ellos tampoco muestra unas ganas locas por salir del Sevilla. Están a gusto en la entidad y la ciudad, y ello evidentemente no impulsa las posibles transferencias.

El otro grano molesto de Cordón son los descartes y el escenario que se está quedando con todos ellos. Muy peliagudo. Nianzou y Joan Jordán tienen lesiones de varias semanas y en esa coyuntura no es posible darles salida en el mercado. Por su parte, Rafa Mir y Januzaj no cuentan para Almeyda pero tampoco tienen la más mínima intención por ahora de cambiar de aires o renunciar a parte de los buenos emolumentos que tienen firmados para negociar una salida. También repercuten en la losa salarial Marcao e Iheanacho, si bien en los casos del brasileño y el nigeriano el entrenador piensa que pueden ser recuperables en cierta manera o aprovechables en el plantel. Los está probando. Ello no quita que el coste de ambos sea poco o nada recomendable para la idea de planificación sevillista. La carga anual para el Sevilla de esta media docena de jugadores, entre sueldos y amortizaciones, ronda la inasumible cifra de 35 millones de euros.

A tres semanas de LaLiga, Cordón sólo ha podido realizar el fichaje de Gabriel Suazo, toda vez que Alfon González fue cerrado por el anterior director deportivo Víctor Orta. En materia de salidas, el extremeño aún no ha podido articular soluciones para ninguno de los descartados ni ha efectuado traspasos, con Juanlu a la espera. Sólo salieron del Sevilla los futbolistas que acabaron contrato: Suso, Saúl y Álvaro García Pascual.

A fecha de este lunes 28 de julio están inscritos en LaLiga quince jugadores: Nyland, Marcao, Nianzou, Pedrosa, Badé Carmona, Kike Salas, Gudelj, Sow, Juanlu, Agoumé, Ejuke, Peque, Lukebakio e Isaac, éste último lesionado, aunque no con el alcance de la baja de Nianzou por dos meses como mínimo.