«Suazo es un guerrero, un gran fichaje para el Sevilla FC»

El chileno Gabriel Suazo está siendo una de las notas más positivas de la pretemporada sevillista. El único fichaje realizado hasta el momento por Antonio Cordón se ha adaptado en tiempo récord al equipo, adueñándose del lateral izquierdo del conjunto de Matías Almeyda ... y ofreciendo prestaciones notables en el juego. Suazo eleva el nivel sin discusión. Muchos quieren ver en él al nuevo Acuña. Hay que esperar. De momento, se adivina un pelotero serio en defensa y profundo en banda, con destreza en los centros y esa alma de centrocampista que lo lleva también a generar por dentro creando situaciones de superioridad. El internacional de 27 años ha firmado dos asistencias en sus dos primeros encuentros con el Sevilla FC ante el Sunderland y el Schalke 04, inmejorable carta de presentación a la espera de las balas de verdad en LaLiga.

Sobre la incidencia que tendrá Suazo en este Sevilla no alberga dudas su 'padrino' futbolístico y compatriota Gonzalo Fierro, al que el propio fichaje sevillista definió como su «ídolo» el día de su presentación en el Sánchez-Pizjuán. Desde Chile, Fierro atiende a ABC de Sevilla: «Me puse muy contento al escuchar a Gaby. Lo primero de todo es que le quise agradecer que se tomara unos minutos para hablar de mí y de Matías (Fernández) en un momento tan especial para él, un momento de felicidad así, presentándose como jugador del Sevilla. Hemos tenido una relación muy buena siempre, lo conozco desde hace muchos años, desde que sudaba la camiseta de Colo Colo cuando era un chico de mucho talento y proyección, y la verdad es que verlo ahora en un equipo tan importante en Europa como el Sevilla FC me causa una gran felicidad», comienza expresando el de Santiago.

La historia entre ambos, con una diferencia de edad de 15 años, comenzó cuando Suazo era cadete en Colo Colo y usaba el número 11, el mismo que portaba Fierro en el primer equipo. Un compañero le comentó a Gonzalo que el joven elegía ese dorsal porque lo admiraba. Suazo le reconoció después que desde muy pequeño se reflejaba en su estilo de juego. «Fue llamativo. No tenía ni idea de que era su referente desde que él jugaba en los cadetes de Colo Colo. Yo también soy nacido y criado en Colo Colo, pero a Gabriel no lo conocí hasta que regresé de mi etapa en el Flamengo, ya en el año 2012. En la primera etapa no podíamos coincidir porque él era aún muy joven. Pero al volver de Brasil, ahí me empiezo a enterar de quién es Gabriel Suazo en cadetes, de la forma cómo jugaba y destacaba… Comenzó a subir al primer equipo a entrenar. Con los juveniles. Y es en ese momento cuando me voy metiendo en su vida y lo voy conociendo. Luego salta definitivamente al primer equipo y demuestra su calidad desde el primer momento. Un día, en medio de una conversación, saltó el tema del número 11. Y ahí me entero de que lo llevaba porque yo era su ídolo. Fue algo que me llamó mucho la atención. Me puse contento, porque uno nunca espera ser el ídolo de un propio compañero que viene desde cadetes, habiendo tantos y tantos referentes en Chile, como Marcelo Salas, Iván Zamorano, Humberto Suazo, Jorge Valdivia… futbolistas de renombre internacional. Es bonita la historia con Gabriel», recuerda Fierro.

«Gabriel ha tomado allá donde va ese plus de ser un líder nato»

Ambos jugadores compartieron vestuario durante tres años y medio (2015-2018), período en el que conquistaron cinco títulos juntos (dos torneos de Primera división, dos Supercopas y una Copa de Chile), aunque también les tocó vivir un momento sumamente delicado con el equipo al borde del descenso. Hasta hoy mantienen una estrecha amistad. Fierro está feliz de ver a Suazo en Nervión, donde no duda que triunfará: «En el Sevilla han ganado un muy buen refuerzo con Gabriel, un jugador que en cuanto a ganas, esfuerzo y exigencia está muy bien preparado. Fue a más siempre en Colo Colo. Hubo un momento muy complicado en el que el equipo fue fuertemente criticado siendo él el capitán. Colo Colo estuvo al borde del descenso y Gabriel siempre dio la cara, estuvo en el frente, no dejó de jugar y batallar en ningún partido, le puso el pecho a las balas en todo momento. Todo eso le sirvió mucho a Gabriel para estar triunfando ahora en Europa. Lo hizo en el Toulouse y lo está haciendo también en la selección de Chile, porque a pesar de que La Roja no pasa por su mejor momento, es uno de los jugadores que siempre está, siempre rinde, corre, mete goles y es importante. El Sevilla FC se ha llevado sin duda un muy buen refuerzo. En cuanto a entrega y ganas, no va a negociar nada. Y en cuanto al pie que tiene, el pase, la pelota, siempre va para adelante, con calidad, mucho desborde y trabajo físico. Es un gran fichaje, sí».

Para finalizar, Gonzalo Fierro incide en ese plus que muchos en el Sevilla ya comienzan a percibir en la figura de Suazo. Más allá de su aportación futbolística, Cordón ha firmado a un jugador de carácter y visibles dotes de liderazgo: «Ha tomado un protagonismo importante desde siempre. En Colo Colo fue capitán muy joven y eso no es nada fácil. Es el club más grande de Chile, el más ganador, el más exigente. Yo fui capitán durante un par de años y créeme que el peso es grande. Imagino que Gabriel vio todo eso, lo estudió, lo absorbió, se perfeccionó y cuando le tocó ponerse el brazalete estuvo a la altura. Cuando fue a Toulouse, se erigió también en líder pese a llevar poco tiempo. Y en la selección se ha hecho también un jugador importante en medio de un cambio de generación. Gabriel ha tomado allá donde va ese plus de ser un líder nato, en todos los equipos que ha estado. Quiero verlo también cuando empiece con el Sevilla en LaLiga española, es un gran reto. Gabriel es un guerrero, un hombre con mucha experiencia, tiene esa jerarquía natural, le gusta hablar, se lleva muy bien con sus compañeros, y todo eso le ayuda y potencia su carisma de líder. Estoy seguro que esto lo va a asumir sin ningún problema en Sevilla», concluyó.