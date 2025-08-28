El Sevilla valora el ofrecimiento de Azpilicueta y las partes ya negocian

El Sevilla se está posicionando en el mercado ante las posibles ventas que puedan darse antes del 1 de septiembre. Los fichajes a los que puede acceder Antonio Cordón son muy limitados, dado que está inscribiendo jugadores mediante ingeniería financiera, por lo que para poder hacer espacio a nuevas incorporaciones necesita alguna venta de peso, más allá de la ya confirmada de Badé. Un nombre ofrecido, valorado con interés y por el que ya se negocia, como ha avanzado AS, es el internacional español César Azpilicueta. El lateral cumple hoy 36 años y está sin equipo.

Azpilicueta está en la fase final de su carrera y ha estado todo el verano a la espera de encontrar un nuevo destino, preferiblemente en España, donde continuar su longeva trayectoria, la mayor parte de la misma habiendo jugado en el Chelsea, donde llegó a ser capitán, levantando numerosos títulos con el conjunto inglés.

En su carrera ha actuado casi siempre de lateral derecho, aunque también puede moverse en el izquierdo o como central, mejor en defensa de cinco que de cuatro cuando actúa por dentro. Sería un refuerzo para el costado sevillista, por una temporada, en el caso de que termine saliendo uno de los laterales que están en el mercado, todos menos Suazo. Las partes negocian. Primera carta de Cordón para activar en cuanto haya una salida.