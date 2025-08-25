El Sevilla negocia la cesión del escocés Patterson para el lateral derecho

El Sevilla arranca la última semana del mercado de fichajes con la obligación de cerrar las ventas que tiene avanzadas, la necesidad de inscribir a los refuerzos que aún no aparecen en la web de LaLiga y el propósito de reforzar las posiciones que el equipo tiene sin completar por la propia salida de refuerzos, como ha sido en último caso Loïc Badé. Con todo esto, se espera que largas negociaciones como la de Juanlu y el Nápoles terminen cuajando, incluso la existente entre Carmona y el Nottingham Forest, por mucho que el visueño haya rechazado de primeras la propuesta, y de este modo reforzar el lateral derecho. Desde Sky Sports desvelan el primer nombre de la lista de Antonio Cordón: Nathan Patterson.

El lateral escocés, de 23 años, podría aterrizar en Nervión en calidad de cedido, siempre y cuando los sevillistas terminen de cerrar la operación salida en esta demarcación. El jugador británico pertenece al Everton y no ha tenido opciones de competir en las dos primeras jornadas debido a los fichajes que ha realizado el propio club de Liverpool en este mercado. Tras pagar 14 millones hace tres veranos, el club inglés le busca acomodo y al Sevilla le cuadra por perfil y números.

El club de Nervión puede proponer poco más de un millón de euros a los futbolistas que aterricen en el Sánchez-Pizjuán, por lo que sólo se moverá esta última semana en hombres libres, en último año de contrato y mayormente cedidos, pudiendo compartir salario con su club de origen. Patterson es un lateral de envergadura, con largo recorrido y buen pie. Del estilo a lo que quiere Almeyda, quien perdiendo a Juanlu, de características parecidas, necesita un recambio que se adapte rápido a su estilo. El Sevilla se mueve. Es la semana definitiva para hacerlo.