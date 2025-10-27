Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC: Joshua Zirkzee, en la agenda de Antonio Cordón para el mercado de invierno

El delantero no cuenta para Amorin y desde Inglaterra señalan el interés del Sevilla en hacerse con sus servicios

El Contragolpe: «El peor Sevilla de la era Almeyda»

Sevilla FC: Joshua Zirkzee, en la agenda de Antonio Cordón para el mercado de invierno
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer mercado de Antonio Cordón ha superado las expectativas, teniendo en cuenta las prestaciones que están ofreciendo sus fichajes en este primer tercio de la temporada. El director de fútbol sevillista se gastó un total de cero euros en las nuevas incorporaciones y ... el rendimiento de todos ha elevado el nivel de la plantilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app