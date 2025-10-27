Sevilla FC: Joshua Zirkzee, en la agenda de Antonio Cordón para el mercado de invierno

El primer mercado de Antonio Cordón ha superado las expectativas, teniendo en cuenta las prestaciones que están ofreciendo sus fichajes en este primer tercio de la temporada. El director de fútbol sevillista se gastó un total de cero euros en las nuevas incorporaciones y ... el rendimiento de todos ha elevado el nivel de la plantilla.

No obstante, hay evidencias de que la primera planificación del extremeño se quedó corta. Sobre todo, en el centro del campo con la caída del fichaje de Amrabat a última hora. También de echa en falta un delantero más en la nómina de atacantes sevillistas tras la salida de Iheanacho y Rafa Mir este verano. De ahí que estas dos posiciones vayan a ser prioritarias de cara al mercado de invierno de Cordón.

De hecho, desde Inglaterra ya se atreven a poner nombres. Según apunta el Daily Mirror, el Sevilla FC estaría interesado en Joshua Zirkzee, delantero del Manchester United. Amorin, técnico del conjunto inglés, no cuenta con el neerlandés y al jugador le interesaría coger minutos de cara al Mundial 2026, por lo que estaría abierto a salir cedido este invierno.

El Sevilla busca gol

El atacante de Países Bajos sólo ha disputado 82 minutos dividido en cuatro partidos este curso y aún no se ha estrenado como goleador. Una situación que no agrada en absoluto al jugador. Esto lo convertiría es una oportunidad de mercado para el Sevilla, que tendría que liberar espacio salarial para poner hacer más de un fichaje el próximo mes de enero.

Por el momento, Isaac y Akor Adams suman entre los dos cinco goles en lo que va de curso. Un número bastante decente, teniendo en cuenta los números de ambos la pasada campaña. De hecho, el equipo dirigido por Matías Almeyda lleva más goles metidos de los esperados, aunque en los últimos dos encuentros el conjunto hispalense ha tenido más problemas para encontrar portería.