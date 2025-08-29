Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla FC desenreda el mercado de fichajes

El club pudo inscribir a Alfon y Suazo, a la espera de Vlachodimos, con el nuevo contrato prorrateado de Marcao

Idumbo se marcha al Mónaco por 10 millones más dos en variables, lo que permitirá que se activen los fichajes

Gabriel Suazo, Stanis Idumbo y Alfon González
Gabriel Suazo, Stanis Idumbo y Alfon González abc
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla está viviendo unos últimos días de mercado de fichajes de más vaivenes de los deseables. Porque tener a toda la plantilla en el mercado provoca que cada movimiento de salida que se produzca, sobre todo si no es esperado, desate un efecto ... en cadena en cuanto a otras operaciones de entrada y salida. Quedan sólo cuatro días para que la ventana de fichajes eche el cierre y los sevillistas están trabajando para que se produzcan más ventas y, sobre todo, nuevas altas en un vestuario necesitado de experiencia y calidad. La salida de Stanis Idumbo al Mónaco ha variado el rumbo de algunas operaciones que tiene Antonio Cordón activadas, pudiendo adoptar una postura diferente o de más dureza al ir desenredando la madeja de las inscripciones en el Sánchez-Pizjuán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app