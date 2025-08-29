El Sevilla FC desenreda el mercado de fichajes

El Sevilla está viviendo unos últimos días de mercado de fichajes de más vaivenes de los deseables. Porque tener a toda la plantilla en el mercado provoca que cada movimiento de salida que se produzca, sobre todo si no es esperado, desate un efecto ... en cadena en cuanto a otras operaciones de entrada y salida. Quedan sólo cuatro días para que la ventana de fichajes eche el cierre y los sevillistas están trabajando para que se produzcan más ventas y, sobre todo, nuevas altas en un vestuario necesitado de experiencia y calidad. La salida de Stanis Idumbo al Mónaco ha variado el rumbo de algunas operaciones que tiene Antonio Cordón activadas, pudiendo adoptar una postura diferente o de más dureza al ir desenredando la madeja de las inscripciones en el Sánchez-Pizjuán.

Por partes. Vender a un jugador de 20 años como el extremo belga, con unos pocos ratos en el primer equipo, por diez millones más dos por objetivos es una operación de la que estar más que satisfecho. Eclipsa o tapa la que se pudo producir con Carmona al Nottingham Forest o la misma de Rubén Vargas al Villarreal, aunque el conjunto castellonense no se haya caído de esa negociación, donde desde Nervión quieren sacar al menos diez millones limpios (costó 2,5), por lo que la oferta amarilla hasta ahora (unos siete) se considera más que insuficiente. Sacar plusvalías como la de Stanis Idumbo, quien llegó por menos de medio millón hace año y medio, de la mano del equipo de trabajo de Víctor Orta, provoca incluso que los sevillistas puedan asomarse tímidamente al mercado, esperando que otras operaciones lleven el mismo camino de Idumbo y pueda desenredarse de una vez por todas el mercado, para que Cordón active realmente la llegada de jugadores con los que ha pactado un futuro en Nervión, que no puede garantizar completamente sin traspasos.

Pese a que desde Italia se insista en que el negocio entre Juanlu y el Nápoles está caído, lo cierto es que en el entorno del lateral no lo ven así, por mucho que las posturas de cada club sigan distanciadas, valorando cada uno en un precio al jugador. El Sevilla sabe que si se lo queda, el crecimiento del canterano provocará que en sucesivos mercados su valor sea incluso algo mayor, por lo que no le asusta el hecho de No obstante, entre traspasar nuevamente a un extremo o hacerlo con un lateral, estando igualmente Carmona tentado por esa Premier que no rebaja su interés, el Sevilla prefiere desprenderse de uno de sus canteranos e ir apuntalando otras posiciones donde tiene más necesidad.

Las esperadas inscripciones

Porque para inscribir a Suazo y Alfon, circunstancia que se conoció por la mañana del jueves, el Sevilla sólo tuvo que presentar el nuevo contrato de Marcao, quien ha sumado un año a su contrato manteniendo los emolumentos totales, por lo que esta temporada computa menos su salario y también la amortización, liberando el espacio suficiente como para que dos compañeros entren en la próxima convocatoria. También ayudó un remanente que restaba de Loïc Badé, la primera gran venta del verano. Sumando la del francés a la de Idumbo, el Sevilla ingresará unos 40 millones más variables. Le queda tiempo para hacer nuevas ventas. El club se puso un techo inalcanzable de 100 millones. De momento, no ha llegado ni a la mitad, aunque igualmente mantiene a algunos jugadores necesarios para este curso.

Las inscripciones de dos de los tres fichajes han aliviado sobre todo a un entrenador que no sabía qué once poner el sábado en Girona ante el aluvión de bajas que sufren los sevillistas. El margen de maniobra es algo mayor, esperando igualmente que la inscripción de Vlachodimos se concrete durante la jornada de este viernes, por lo que los tres fichajes realizados hasta la fecha estén con el equipo.

Con este panorama, pese al poco tiempo que resta para el cierre del mercado, en el Sevilla respiran un poco más aliviados. Han sentido la presión de LaLiga de estar dos jornadas sin poder inscribir a sus fichajes y los dirigentes del campeonato español van transigiendo a las peticiones de los clubes excedidos, como esperar a la venta de Iheanacho para que sea inscrito justo cuando vaya a salir del club. También se trabaja en que la rebaja salarial de Januzaj, sin incremento de años, sea aceptada y compute en el denominado límite salarial. Horas frenéticas por el Sánchez-Pizjuán. Lo más grueso de la planificación está llegando en los últimos días. El Sevilla se ha puesto las pilas. El cuadro final está por definir.