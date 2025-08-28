El Sevilla cierra el fichaje de Azpilicueta a falta de las pruebas médicas

Azpilicueta, en el Atlético de Madrid - Borussia Dortmund de la Champions de la temporada 23-24

El Sevilla FC ha dejado cerrado el fichaje de César Azpilicueta para reforzar la zaga del equipo de Matías Almeyda. El futbolista navarro llega a Nervión como agente libre, después de haber finalizado su etapa en el Atlético de Madrid en el que jugó las dos últimas temporadas. Tan avanzado está el acuerdo en términos individuales entre el Sevilla y Azpilicueta que este viernes el jugador ya estará en la capital hispalense para pasar el reconocimiento médico correspondiente, y si no hay ninguna contingencia, firmar su nuevo contrato con la entidad sevillista, como ha informado ElDesmarque.

Azpilicueta ha estado todo el verano a la espera de encontrar un nuevo destino, preferiblemente en España, donde continuar su longeva trayectoria, la mayor parte de la misma habiendo jugado en el Chelsea, donde llegó a ser capitán, levantando numerosos títulos con el conjunto londinense.

En su carrera ha actuado casi siempre de lateral derecho, aunque también puede moverse en el izquierdo o como central, mejor en defensa de cinco que de cuatro cuando actúa por dentro. Sería un refuerzo para el costado sevillista, por una temporada, en el caso de que termine saliendo uno de los laterales que están en el mercado.

Si no ocurre nada raro y termina firmando, Azpilicueta será el cuarto fichaje del Sevilla FC en este mercado de verano de 2025, tras los de Alfon, Suazo y Vlachodimos.